SVEČANI PRIJEM ZA NAŠE HEROJE: Paraolimpijci Srbije dočekani u Skupštini Beograda!

Svečani doček reprezentativaca Srbije na Paraolimpijskim igrama u Tokiju održan je danas u Skupštini Beograda.

Paraolimpijac Dragan Ristić, koji je osvojio dve zlate medalje u streljaštvu, čestitao je sportistima na njihovim uspesima i velikoj borbenosti.

"Paraolimpijske igre u Parizu su veoma blizu, a očekuju nas evropska i svetska prvenstva. Borićemo se da Srbiji donesemo još medalja kada se vratimo iz Pariza", kazao je Ristić okupljenima na dočeku.

Reprezentativci Srbije su na Paraolimpijskim igrama u Tokiju osvojili šest medalja, od čega dve zlatne, tri srebrne i jednu bronzanu medalju.

Obe zlatne medalje osvojio je strelac Dragan Ristić, koji je u disciplini vazdušna puška 50 metara, klasa SH2, upucao i svetski rekord - 252,7 krugova.

Srebrne medalje osvojili su Zdravko Savanović u disciplini vazdušna puška 50 metara, klasa SH2 i Laslo Šuranji u disciplini puška trostav u klasi SH1.

Bacač čunjeva Željko Dimitrijević osvojio je srebro, dok su stonoteniserke Borislava Perić Ranković i Nada Matić osvojile bronzanu medalju.

Na ovim Paraolimpijskim igrama učestvovalo je oko 4.400 sportista iz više od 160 zemalja, koji su se nadmetati u 22 sporta i 539 disciplina.

Gradonačelnik Beograda Zoran Radojičić poručio je sportistima da su oni primer čovečanstvu i Srbiji koliko čovek sa čvrstim karakterom i voljom pokazuje prave vrednosti.

Šef Delegacije Evropske unije u Srbiji Emanuel Žofre izjavio je da su Srbija i EU ponosne na rezultatew paraolimpijaca i poručio im da su sa osvojenim medaljama i oborenim rekordima učinili sjajan posao u Tokiju.

"Od vas treba da naučimo važnu lekciju, a to je da kada imate dovoljno jaku volju, onda možete da postignete sjajne rezultate", naglasio je on.

Žofre je rekao da je u svetsku populaciju čini 15 odsto ljudi sa invaliditetom, a da se oni i pored tolike brojnosti suočavaju sa diskriminacijom.

"To je nešto što mora da se promeni. To je nešto za šta se zalažemo u EU. Vi svojim sposobnostima i veštinama možete da učinite svako društvo boljim", istakao je on.

Delegacija Evropske unije u Srbiji bila je partner Paraolimpijskog komiteta Srbije.

Naredne Paraolimpijske igre biće održane od 28. avgusta do 8. septembra 2024. godine, u Parizu.

