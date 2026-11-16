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"Videćeš ti kako će ti biti kad budeš sam!" Rečenica koju je Tatjana Ječmenica mesecima ponavljala svom suprugu Darku Jevtiću nekada mu je zvučala kao šala, ali danas, nakon njene tragične smrti, ima potpuno drugačiju težinu.

U potresnoj ispovesti za Sportal, devet meseci nakon stravične saobraćajne nesreće, Darko je otkrio detalje njihovog zajedničkog života koji do sada nisu bili poznati javnosti.

1/12 Vidi galeriju Tatjana Ječmenica Foto: Srdjan Stevanovic ©/Srdjan Stevanovic/Starsportphoto

Tatjana Ječmenica bila je nekadašnja srpska teniserka, svojevremeno jedna od naših najboljih igračica. Tokom profesionalne karijere stigla je do 72. mesta na WTA listi, a nakon završetka igračke karijere nastavila je da doprinosi srpskom tenisu kao selektorka Fed kup reprezentacije Srbije. Bila je poznata po ogromnoj energiji, borbenosti i ljubavi prema sportu, ali i kao žena koja je porodicu stavljala na prvo mesto.

Iza nje su ostali suprug Darko i sin Aleksa, a upravo je Darko u razgovoru za "Sportal" otvorio dušu i prisetio se trenutaka koji danas imaju posebno bolno značenje.

Sve je počelo nakon proslave Aleksinog 18. rođendana, jedne od najlepših večeri za njihovu porodicu. Tatjana je želela da okupi sve drage ljude, a prijatelji su dolazili čak i iz inostranstva. Darko se tog slavlja i danas seća kao posebnog trenutka, naročito zbog ponosa koji su osećali gledajući sina u odelu, okruženog ljudima koji ga vole i poštuju.

Međutim, nakon te večeri Tatjana je počela sve češće da govori o tome da će ona prva otići.

"U jednom trenutku je počela da priča kako će ona prva da ode, kako ću ja da vidim kako će mi biti bez nje", prisetio se Darko.

U početku je takve reči doživljavao kao šalu, čak joj je i odgovarao kroz smeh.

"Kod nas Jevtića ko napuni 70 ispaljuje vatromete, a kod vas Ječmenica niko ispod 90", govorio joj je.

Ipak, kada je Tatjana nastavila da ponavlja iste reči, Darko je počeo da se nervira i više nije želeo da sluša takve razgovore.

"Ali kada se to nastavilo, počelo je da me nervira do toga da više to nisam želeo ni da slušam. Ali je dosta često to pominjala. I ono što me u ovom trenutku iznervira je što je nisam dovoljno slušao", priznao je Jevtić.

Bio je uveren da će ona živeti duže od njega

Darko je objasnio i zašto mu je bilo gotovo nezamislivo da bi Tatjana mogla da ode pre njega. Bila je pet godina mlađa, fizički aktivna, posvećena treningu i ishrani, pa mu takav scenario nikada nije delovao realno.

"Pre svega, ona je od mene bila mlađa pet godina, drugo, svi neki moji lični parametri su mi govorili da će ona biti dugovečna osoba jer je bila spremna, u treningu, posvećena telu i ishrani. Uopšte nisam mogao da zamislim da će ona pre mene da ode. To je za mene bilo neverovatno", ispričao je Darko.

Darko i Tatjana Foto: Printscreen/Instagram

Posebno ga danas pogađa što je Tatjana toliko često ponavljala rečenicu koja mu je tada delovala kao bezazlena šala.

"Ljudi kažu da je to sudbina, da je to upisano i zacrtano, ali eto i taj njen nastup je bio specifičan. Ona je gotovo bila ubeđena da ću je ja nadživeti iako su ulazne informacije apsolutno govorile drugačije. I desilo se šta se desilo", rekao je Jevtić.

Želela je da dočeka Aleksin najveći uspeh

Tatjana je bila mnogo više od nekadašnje uspešne teniserke i selektorke reprezentacije Srbije. Bila je pokretačka snaga porodice, žena koja je živela punim plućima i kojoj su najbliži uvek bili na prvom mestu.

Jedna od njenih velikih želja bila je da vidi sina Aleksu u dresu prvog tima Vojvodine. Njegov razvoj i budućnost predstavljali su joj ogromnu radost, a posebno je uživala u trenucima kada je mogla da okupi porodicu i prijatelje i zajedno sa njima proslavlja njegove uspehe.

Upravo zbog toga Darkova ispovest dodatno boli. Iza priče o velikoj sportskoj karijeri ostaje sećanje na suprugu, majku i ženu koja je želela da bude prisutna u svakom važnom trenutku života svojih najbližih.

Tatjana Ječmenica izgubila je život 13. februara 2026. godine u saobraćajnoj nesreći na obilaznici oko Beograda, kod petlje Orlovača. Njen suprug Darko takođe je teško povređen, a danas pokušava da nastavi život bez žene sa kojom je delio svakodnevicu.

Kurir sport/Sportal