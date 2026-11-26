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Teniseri Velike Britanije plasirali su se danas u polufinale Dejvis kupa, pošto su u četvrtfinalu u Bolonji pobedili Nemačku 2:1, nakon pobede u dublu Nila Skupskog i Hemrija Patena protiv Kevina Kravica i Tima Puca posle dva seta, 6:2, 7(8):6.

Skupski i Paten su pobedli posle sat i 41 minuta.

Britanci su do prednosti stigli brejkovima u drugom i osmom gemu prvog seta.

U drugom setu nije bilo brejka i odigran je taj-brejk, koji su Britanci dobili 8:6.

Velika Britanija je ranije danas povela pobedom Kamerona Norija protiv Jn-Lenarda Štrufa 6:3, 2:6, 6:2.

Nemačka je izjednačila pobedom Aleksandra Zvereva protiv Artura Ferija 6:3, 6:2.

Velika Britanija će u subotu u polufinalu igrati protiv boljeg iz duela Austrija - Španija.

U drugom polufinalu u petak se sastaju Italija i Češka.

Finale je na programu u nedelju od 15 časova.