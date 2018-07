SRBI ĆE GA ZBOG OVOGA JOŠ VIŠE VOLETI! Vajda oterao Novakovog gurua Imaza i otkrio ZAŠTO je to uradio!

Trener Novaka Đokovića, Marjan Vajda, otkrio je za slovačke medije da je po povratku u stručni štab tražio od srpskog tenisera da Pepe Imaz bude isključen iz tima.

"Jeste, želeo sam da se prekine saradnja sa Imazom, mada to nije bio moj primarni uslov. Prvi uslov bio je da se s Novakom vidim lično. Drugi je bio da postavimo konkretna pravila i plan ua naredne mesece. Već u Barseloni smo imali kompletan tim na raspolaganju, seli smo i razgovarali. Hteli smo da se ostali ljudi oko njega ne upliću toliko kao što je ranije bio slučaj, rekli smo mu da nam neće biti drago ako ponovo bude tako. Nismo hteli da tretira tenis kao filozofiju“, rekao je Vajda za slovački list "Dennik Šport".

Vajda je objasnio zašto je to zahtevao.

“Nisam želeo da na Novaka utiču ljudi koji znaju tenis, ali ne razumeju psihu vrhunskog sportiste. Tenis ne može da se zasniva na filozofiji, to je sport u kojem se čovek takmiči protiv čoveka... Ako u tom sportu želiš da budeš majstor, to možeš da postaneš samo nebrojenim ponavljanjima na treninzima, mečevima i snažnom psihom. Kada vidiš protivnika sa druge strane mreže, moraš da se koncentrišeš na to da ga izbaciš iz dobre pozicije i na to gde ćeš poslati loptu, a ne da misliš o budi. Drago mi je da smo se saglasili oko tih prioriteta, da su oni postali jasni. Svi smo vukli u istom smeru i vukli smo jako – zahvaljujući tome Novak je napredovao i posle samo 13 nedelja uspeo je da postigne fantastičan uspeh kakav je trijumf na Vimbldonu“, otkrio je Vajda.

