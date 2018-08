NOVAKOV PAKLENI PLAN Đoković: Prvo mesto je uvek cilj, nadam se do kraja sezone!

Najbolji srpski teniser Novak Đoković rekao je da mu je povratak na prvo mesto oduvek bio cilj, ali da nije siguran da će se to desiti do kraja godine.

Đoković je naveo da će mnogo zavisiti od drugih igrača uprkos činjenici da ne brani nijedan bod do kraja sezone, kao i da će predstojeći Masters turniri biti idealna priprema za US open.

"Prvo mesto je uvek cilj, da li do kraja sezone? Ne znam. Potajno se nadam da je to mogućnost, ne zavisi samo od mene, već i od drugih igrača i toga kako oni budu igrali. Činjenica da ne branim ništa do kraja sezone je ohrabrujuća i veliko je olakšanje. Mogu rasterećeniji da uđem u nastavak sezone. US open je definitivno glavni cilj u ovih mesec i po dana. Želim da doguram što dalje i u Torontu i Sinsinatiju jer su veoma bitni turniri, ali je sve to priprema za ono što nas čeka u Njujorku", rekao je Đoković za "Sportklub".

foto: AP

On će ove sedmice na Rodžers kupu igrati prvi put od osvajanja Vimbldona prošlog meseca.

"Lepo je ponovo biti na turniru posle velikog uspeha na Vimbldonu. Samopouzdanje mi je na visokom nivou jer sam nanizao dosta pobeda tokom sezone na travi. Ovo je na neki način novi početak – druga je podloga, dosta je toplo u Torontu, velika je vlaga, teško je kontrolisati loptu i dosta su drugačiji uslovi od onih u kojima sam trenirao u Evropi. Potrebno je nekoliko dana da se naviknem i nadam se da ću početi dobro".

Iako će nastupi na američkoj turneji značiti za podizanje forme pred poslednji Grend slem u godine, Novak želi da i na ovim turnirima dođe do trofeja.

foto: Reuters

"Ambicije su uvek velike, to ne mogu da sakrijem. Uvek imam velika očekivanja kada su najveći turniri u pitanju, ali se iz iskustva trudim da pristupim ovom turniru kao i svakom turniru, da idem dan po dan, korak po korak i vidim dokle će me dovesti".

Nastup u kanadskom gradu, u kojem sa Kevinom Andersonom igra i u dublu, počeće od Hjeona Čunga.

"Čung me je pobedio na Australijan openu, izuzetno je dobar igrač. Novina je i da nisam slobodan u prvom kolu, moraću da odigram potencijalno dodatni meč u singlu, nastupiću i u dublu, pa se nadam da ću odigrati dosta mečeva ove nedelje. To znači da ide dobro", zaključio je Đoković.

kurir.rs / Sportklub

