EPSKI MEČ! NADAL I TIM IGRALI CELU NOĆ! Rafa posle petočasovnog maratona srušio sjajnog Austrijanca i plasirao se u polufinale US Opena!

Spektakularan meč odigrali su Španac Rafael Nadal i Austrijanac Dominik Tim u četvrtfinalu US Opena!

Nadal je uspeo da izbori plasman u polufinale US Opena! Španac je posle 4 sata i 49 minuta igre uspeo da savlada neverovatnog Dominika Tima sa 3:2 u setovima (0:6, 6:4, 7:5, 6:7, 7:6). Bio je to najduži meč u istoriji US Opena i svakako jedan od najboljih ove sezone.

RAFA PREVAILS!



Tim je nestvarno odigrao prvi set. Počistio je sa terena Nadala, koji je uspeo da svoji samo sedam poena u prvom setu (6:0).

foto: AP

Međutim, usledio je odgovor Španca, koji u finišu drugog seta pravi dva vezana brejka i dolazi do izjednačenja (6:4).

Tim je u trećem setu prvi uspeo da oduzme servis rivalu. Imao je Austrijanac prednost 5:3 u gemovima i činilo se da će sigurno privesti set kraju. Međutim, sjajni Nadal uspeva da osvoji četiri gema u nizu (7:5).

foto: AP

Tim je prvi napravio brejk u četvrtom setu, ali Nadal je ponovo uspeo da se izvuče iz neugodne situacije, pa je odluka pala u taj-brejku. Austrijanac nije klonuo duhom, imao je više koncentracije i hrabrosti od rivala i tako je izborio odlučujući set (7:6).

foto: EPA

Drama se nastavila i u petom setu. Fantastičan tenis igrali su Dominik i Rafa. Nekoliko neverovatnih poena viđeno je u ovom setu. Pri rezultatu 5:5, Nadal je imao 0:40, ali je sjajni Austrijanac uspeo da osvoji pet vezanih poena. Španac nije podlegao pritisku, bez izgubljenog poena je osvojio 12 gem i uveo odlučujući set u taj-brejk. Strašan tenis viđen je i u taj-brejku. Nadal prvi dolazi do meč lopte i poklona Tima odlazi u polufinale US opena.

Nadal će u polufinalu igrati protiv Argentinca Huana Martina del Potra koji je u četvrtfinalu bio bolji od Džona Iznera 3:1.

