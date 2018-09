AMERIKANCI TRAŽILI, PA DOBILI ODGOVOR: Đoković objasnio zašto je psovao navijače u finalu US opena (VIDEO)

Novak Đoković je izdominirao na US openu. Može se reći da se prošetao do trofeja...

Međutim, tokom celog turnira je bio u klinču sa publikom, a kulminacija se dogodila u finalu sa Huanom Martinom Del Potrom.

Tada je sredinom drugog seta, kada je izgubio brejk prednosti, Novak sasuo publici rafal psovki. To je zapravo bio njegov odgovor na brojne prethodne provokacije.

Đoković je, gostujući u čuvenoj emisiji "Keli i Rajan", objasnio zašto je do toga došlo. Novak je taj gest objasnio specifičnošću atmosfere na stadionu "Artur Eš".

"Čini mi se da je pre tri godine prvi put navučen krov i bilo je neverovatno bučno. Sećam se tokom finala sa Federerom, a igrali smo više od tri sata, bilo je veoma, veoma glasno. U tenisu nije kao u timskim sportovima, drugačija je dinamika, kad se igra treba da bude tišina, a nije. To je specifičnost večernjih termina na najvećem stadionu sveta 'Artur Ešu'. To je 23.000 ljudi. Zato izlazite na teren sa znajući da će biti glasno. Svi znamo da je US open zbog toga drugačiji od svih drugih turnira", rekao je Đoković.

Srpski teniser je tokom emisije zabavaljao pristune gledaoce, čak je u jednom trenutku i zaigrao.

Organizatori šoua su pustili Novakovu fotografiju iz meča sa Milmanom, kada je Australijanac otišao u svlačionicu, a on skinuo majicu i izvalio se na stolici. Keli je konstatovala da je izgledao kao da je na plaži.



"Izgleda kao da se hvalim svojim telom, ali moram još da idem u teretanu", zaključio je Novak Đoković.

