NADAL DO BOLA REALAN: Normalno je što gubim! Nije bilo normalno dok sam pobeđivao

"U tenisu je sve u pobedama i porazima. Godinama sam imao mnogo pobeda na šljaci, ali ove godine to nije tako. Bio sam blizu, ali nisam uspeo da osvojim trofeje", rekao je Nadala.

Nadal je sinoć u polufinalu mastersa u Madridu izgubio od Grka Stefanosa Cicipasa sa 4:6, 6:2, 3:6 i to je treći put uzastopno da gubi polufinale na šljaci ove sezone.

On nije uspeo da se plasira u finale turnira u Barseloni i Montekarlu, gde je osvajao titule u prethodne tri sezone.

"To morate da prihvatite, a ja sam to normalno prihvatio. Tokom karijere sam i pobede prihvatao na normalan način, a isto ću uraditi i sa porazima. To će biti prirodno i tako ću sve prihvatiti", naveo je Nadal.

On je rekao da ne bi trebalo da bude veliko iznenađenje kada se ne plasira u finale turnira na kojima je u prošlosti bio uspešan.

"Normalnije je ovo što se sada dešava, nego ono što se dešavalo u prethodnih 14 godina. Mislim da je tenis išao ispred mene, da je vreme išlo ispred mene. Pokušaću da osvojim turnire koje nisam uspeo da osvojim ove godine. Moram da ostanem fizički spreman i da nastavim da igram na visokom nivou", dodao je španski teniser.

Nadal je osvojio najmanje jedan turnir na šljaci u poslednjih 15 sezona i najuspešniji je teniser na toj podlozi.

On će učestvovati na predstojećem turniru u Rimu, gde će braniti titulu, a zatim će u junu pokušati da osvoji rekordnu 12. titulu na Rolan Garosu.

"Videćemo šta će se dešavati. Pokušaću da radim na pravi način, uz pravi stav, verovaću u svoje mogućnosti i da će se stvari srediti, da će kliknuti. Nastaviću da pokušavam sve dok budem igrao na visokom nivou. Ako to uspem, imaću šanse. Ako ne budem, to je tako. Nema potrebe praviti dramu niti previše razmišljati kada stvari krenu loše. To je sport, u njemu je sve u pobedama a ponekad i u porazima i u prihvatanju te dve stvari što prirodnije", rekao je Nadal.

(Beta, Foto: AP)

