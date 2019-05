POZNATI FRANCUZ USRED ROLAN GAROSA BRUTALNO PROZVAO NOLETA! Đoković razbija rekete više nego ja, ali to je Novak... (VIDEO)

Francuski teniser Benoa Per izjavio je da je mnogo manje lomi rekete od Novaka Djokovića, ali da mu za to niko ne prebacuje.

'' Svi koji me pozanju, znaju da nisam loš momak, ali o meni je napravljena slika kao igraču koji stalno pravi gluposti. Ljudi kao da čekaju da bacim reket i onda kažu, e to je onaj Benoa, koji stalno pravi gluposti. Ne, to se dešava svima! Pogledajte Đokovića, razbija više reketa nego ja, ali to je Đoković - kazao je Per.



foto: AP

Podsetimo, Francuz se plasirao u drugo kolo Rolan Garosa pobedom nad Rumunom Kopilom rezultatom 3:1, dok je Đoković u tri seta 6:4, 6:2, 6:2. bio bolji od Poljaka Huberta Hurkača.

Novaka u narednom kolu očekuje duel sa Švajcarcem finskog porekla Henrijem Laksonenom.

