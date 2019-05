SRPKINJI MEČ LOPTA MALO: Mrak prekinuo duel, Krunićeva u petak nastavlja borbu za treće kolo

Najbolja srpska teniserka je rano stekla prednost dva brejka, povela sa 4:1, ali je Curenko brzo vratila jedan izgubljeni servis. Kod rezultata 5:3, Srpkinja je imala set loptu, na servis rivalke, ali je nije iskoristila, pa je servirala za osvajanje prvog seta. Ni tada nije bila uspešna, dozvolila je protivnici brejk za 5:5. Prava bitka viđena je u 11. gemu, dve brejk lopte je Ukrajinka spasila, ali ne i ttreću, pa je Krunićeva imala novu šansu da set osvoji pre taj brejka. Ovog puta je bila znatno sigurnija i iskoristila drugu, ukupno treću, set loptu za vođstvo u meču.

U drugom setu bilo je malo brejk prilika, ali su one uglavnom iskorišćene. Krunićeva je oduzela servis Ukrajinki odmah na startu, ali je Curenko već u četvrtom gemu vratila izgubljeno, iskoristivši prvu brejk loptu. Sve do rezultata 6:5 za Curenko nije bilo brejk prilika, a onda je Ukrajinka došla do dve vezane. Prvu je srpska teniserka spasila, ali ne i drugu, pa je rezultat izjednačen na 1:1.



Odlučujući set obilovao je brejkovima. Nakon jednog od njih, Krunićeva je servirala za meč, ali je to učinila na takav način da nije osvojila nijedan poen. Kod rezultata 6:5, na svoj servis Krunićeva je imala meč loptu, ali nije je iskoristila. posle čega je meč prekinut zbog mraka kod rezultata 1:1 u setovima i 6:6 u trećem setu.

