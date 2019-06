PREŽIVELI SMO 17 GODINA LUDILA! RADILA SAM PO 16 SATI, PEKLA PALAČINKE, BILA U ŠANKU... Dijana Đoković otkriva kroz šta su sve prolazili da bi Novak uspeo! PORODICA JE BILA NA RUBU PROPASTI!

Novakovi roditelji držali su na Kopaoniku resotran i to je bio jedini izvor prihoda koji su imali, a Dijana ne krije da su bili na korak od toga da odustanu....

"Bilo je trenutaka kada smo mislili da finansijski ne možemo da propratimo sve. Na kraju bismo se uvek nekako snašli. To je bio jedini način da uspe. On to nije znao i nije ni trebalo da zna. Nismo ga opterećivali i govorili da li imamo ili nemamo. Za njega se moralo stvoriti. Radila sam 17 godina u restoranu na Kopaoniku, po 10 do 16 sati. Pekla sam palačinke, bila u šanku, pravila pice... Srđan je putovao sa njim, a ja sam im slala sav novac koji bih zaradila. Na kraju se isplatilo, ali moglo je biti i drugačije", rekla je u intervjuu za "Večernji list" Dijana.

Sve su postigli sami, uz pomoć nekoliko prijatelja, bez podrške države.

"Živeli smo njegov život. Bez ičije podrške, samo uz strahovitu žrtvu cele porodice. Proživeli smo 17 godina ludila, promenili pet stanova u Beogradu, nosili nameštaj koji bi se nakon petog seljenja razglavio. Imali smo cilj, da on postane ovo što jeste. A on je neverovatan u svakom pogledu.

Osećali smo se kao tikva bez korena. Iako je postizao sjajne rezultate kao junior, nikada ništa nismo uspeli da završimo u svojoj zemlji dok nije počeo da osvaja velike turnire. Onda su se priključili razni političari, kvazitreneri i ljudi koji nemaju nikakve veze s njim i njegovim uspehom. Ipak, nije politika uspela da nas iskoristi, niti hoće, iako je bilo pokušaja", rekao je otac Srđan Đoković.

Dijana i Srđan su u ekskluzivnoj životnoj ispovesti za hrvatske medije poslali i veliku poruku mira. Opširnije o tome pročitajte OVDE

Kurir sport/Večernji.hr

Kurir