NOLE JE NOVI GOAT! Mats Vilander na sva usta hvali Đokovića!

Legendarni teniser Mats Vilander smatra da Novak Djokovic osvajanjem Rolan Garosa moze da postane novi GOAT.

-Već decenijama se postavlja pitanje, a to je ko je novi najbolji igrač svih vremena. To je već dugo vremena mogao da bude Rod Lejver, kome je pošlo za rukom da osvoji 1962. i 1969. sva četiri grend slema, ali tada, tri od četiri turnira su se igrala na travi što u mojim očima malo umanjuje njegovu superiornost. A onda su došli Rodžer, Rafa i Novak – kazao je Vilander I nastvavio:



-Ove godine Đoković ima veliku šansu. Ako dobije turnir, potpisaće svoj Nole slem u četiri godine, što je fenomenalno. U tom slučaju da li može da bude pretendent za naslov najvećeg svih vremena? Moje mišljenje je da može. Bilo bi teško ne dati mu tu titulu, ali pod jednim uslovom: da pobedi Nadala u finalu. Jer, u tom slučaju bi ga pobedio na njegovoj omiljenoj podlozi, najboljeg igrača na šljaci svih vremena. Igrača koji je do sada osvojoio 11 titula Rolan Garosa.

Svedjanin smatra da Novakovi uspesi dobijaju jos vise na znacaju, jer je prekinuo dominaciju Federera I Nadal.

-Da bi Nole bio najbolji on je morao da pobedjuje I Rafa I Rodzera, u eri kad su njih dvojica dominirali I bili najbolji.To nije bio slucaj ni sa Federerom, ni sa Nadalom. On ih je rasturio najveci rivalitet u istoriji tenisa, a pritom sa obojicom ima pozitivan skor, sto pokazuje koliko je on veliki igrac.

Mats Vilander iako stalna menja misljenja o Novaku Djokovic, priznao je da Srbin ipak zasluzuje najvece postovanje za sve sto je uradio u dosadasnjem delu karijere.

-Novak u meni izaziva jedan drugi tip osećanja, da je nepobediv. Pogledam neki od njegovih mečeva i kažem sebi, razmišljam o njegovoj igri, i onom što pokazuje na terenu i ne vidim kako ovaj dečko može da izgubi. Smatram da je Đoković postavio jedan novi svetski rekord u dominaciji na turu. Naravno tu su jos Rodzer I Rafa koji su pobedjivali u neverovatnim mecevima, pokazujuci nestvaran nivo igre, ponekad je to bilo cisto ludilo, ali Novak je poseban I kako on igra tenis kad je u vrhunskoj formi, to nikome nije do sada poslo za rukom – zakljucio je Vilander.

Veruje u njega Djokovic ce jos osvajati grend slemova Mats Vilander smatra da Djokovic moze jos mnogo grend slemova da osvoji, I da je pred njim blistava buducnsot, iako ima 32 godine. -Ima 32 godine, budućnost je pred njim i može da osvoji još grend slemova turnira, a zašto da ne ove godine i Vimbldon i US Open. Ali mnogo ce biti vazno da preuzme I dominaciju na Rolan Garosu – istakao je

