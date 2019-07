ŠTA GOD DA KAŽEM IZVUĆI ĆE IZ KONTEKSTA: Đoković opet o napadima svetskih medija

Posle pobede nad Hubertom Hurkačom, ponovo su postavljana pitanja o Novakovom saradničkom odnosu prema donedavnom članu igračkog saveta, Džastinu Gimelstobu, koji je pred sudom Kalifornije priznao krivicu za nasilničko ponašanje prema bivšoj supruzi i njenom novom partneru, i napeta atmosfera u sali za konferencije koja je pratila raspravu sa američkim novinarom.



Posle nove konferencije, na kojoj je Novak presekao ovu priču, Đoković je za Sportklub objasnio šta mu je cilj.

- Šta god da kažem, to će se odužiti, verovatno će biti izvučeno iz konteksta, prosto mi sad to nije potrebno. Kako dublje zalazi turnir, odgovarao sam i ukazivao poštovanje na svako političko pitanje u 3-4 konferencije. Znam da hoće o tome dalje diskutuju, vide da je to šansa da se piše o nečemu drugom, ali to sam ostavio za kraj turnira.



Usput, Đoković je priznao da mu Rafael Nadal i Rodžer Federer daju motiv da napada Gren slem pehare.

- Baš zato što su to Federer i Nadal, postao sam ovakav igrač, jer su takvi na terenu i van njega, duplo više sam radio da bih usavršio igru i doveo je na nivo da dominiram i da budem bolji od njih i osvajam Gren slemove. Bez njih ne mogu da zamislim tenis, mnogo bi bilo drugačije. To je lepota ove ere, ja sam privilegovan

