NOVAK NAŠAO SVOG NASLEDNIKA NA ATP TRONU! ON ĆE BITI BROJ 1: Kirjos će zbog OVIH reči Đokovića da pukne od muke!

Srpski as ocenio novu generaciju tenisera

"Neko će morati da se pojavi. Doći će to vreme, ali nadam se ne prerano. I dalje igramo najbolje na najvećim turnirima koji su nam najvažniji", rekao je Đoković i izdvojio jednog mladog igrača.

Srpski teniser je kao glavnog kandidata za budući svetski broj jedan naveo Dominika Tima, od koga je izgubio ove godine u polufinalu Rolan Garosa.

"On je tu, u najužen krugu već godinama. Nekako mi deluje najzreliji od svih i kao neko ko ima iskustva na Grend slemu. Definitivno ga smatram nekim ko bi mogao da bude lider ovog sporta".

Još jedan interesantan igrač je Rus Danil Medvedev.

"On ima jako oružje u servisu i bekhendu. Servis je pojačao i kreće se bolje. Mentalno je jači i ima tu snagu da se dobro nosi u najvažnijim momentima. Biće sve bolji kako bude igrao više teških mečeva. Mnogo je radio i to mu se očigledno isplatilo", rekao je srpski as.

