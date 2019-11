NAVIJAČI ŠOKIRANI: Bože osušio se! Novak Đoković mršaviji nego ikada! Slika iz Madrida brine fanove! (FOTO)

Teniska reprezentacija Srbije, predvođena Đokovićem, nalazi se u Madridu gde od srede kreće u pohod na Salataru u Dejvis kupu.

Tamo se Nole susreo sa asom FK Barselona, Đerarom Pikeom, koji je i zaslužan za reformu slavnog teniskog nadmetanja, pa su odmah nastale zajedničke fotografije, koje izazvale su burne reakcije.

"Bože, osušio se", bio je samo jedan od zabrinutih komentara na temu mršavljenja najboljeg srpskog sportiste usled dijete koje se pridržava već godinama.

Mršav ili ne to, mu to nije nimalo smetalo da se do svog poslednjeg nastupa u 2019, na završnom turniru u Londonu, bori sa Rafaelom Nadalom za prvo mesto na ATP list

Srpski teniseri u sredu u 11 sati kreću u pohod na Salataru u izmenjenom formatu Dejvis kupa, a prvi rival biće im reprezentacija Japana.

U četvrtak od 11 časova nadmetaće se protiv Francuza. Igra se na dva dobijena seta, najpre dva meča u pojedinačnoj konkurenciji, a onda na red dolazi i susret dublova.

Na ovom takmičenju od takmičarskog bavljenja tenisem oprostiće se Janko Tipsarević koji, zanimljivo, ima više pobeda u dresu reprezentacije od Novaka Đokovića.

Janko ima učinak 41-18 u Dejvis kupu, a Nole 34-10

