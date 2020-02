ČAK I DA ME NE VOLE, ZAŠTO BIH DOLIVAO ULJE NA VATRU? Novak Đoković OTVORENO o zvižducima publike sa nekih turnira!

Nakon Velje Stjepanovića, Sonje Petrović, Nevene Ignjatović i ostalih, oglasio se i bivši sekretar KSS Dejan Tomašević putem video poruke sa sledećim pitanjem:

- Dragi Nole, jedno veliko hvala za sve što činiš za našu zemlju i za sve nas, i samo jedno pitanje - Na koji način ostaješ fokusiran, smiren i dostojanstven u prelomnim trenucima mečeva, pogotovo kada igraš protiv Nadala i Federera i kako jednu negativnu energiju sa tribina okreneš u svoju korist - pitao se Tomašević, na šta mu je Nole odogovorio sledeće:

- Da ne dužim, jer sam već odgovorio, ali da dodam... Posle finala Vimbldona prošle godine su me pitali kako sam reagovao što je većina publike navijala za Rodžera. Ja ubedim sebe da svi navijaju za mene. Ne uspem to uvek, jer je to mnogo velika energija naročito kad igram sa Federerom i Nadalom - rekao je Nole i nastavio.

- Nemam utisak da me ljudi ne vole. Svih ovih godina uživam dosta podrške i simpatije od većine ljudi, postoje određena mesta i turniri gde imam veće, a gde manju podršku. Činjenica je kad igram sa Federerom i Nadalom da nije lako zbog toga što jesu, publika jeste većinom na njihovoj strani, ali to ne znači da sam omražen i da treba da okrenem Srbiju protiv svih - rekao je kroz zube Novak.

- Čak i da me stvarno toliko ne vole, zašto bih dolivao ulje na vatru?! Ne želim da doprinosim raspirivanju negativnih emocija. Već sam rekao, nisam uvek ponosan na reakcije na terenu, izgubim i ja kontrolu nad emocijama, ali otvoreno priznajem da nastavljam da učim - zaključio je Đoković.

