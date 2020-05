NISAM PROTIV NAŠE TRADICIJE! Novak otkrio javnosti šta je potrebno kako bi se izborili sa posledicama karantina!

Здраво добри људи. Узбуђен сам што могу да поделим са вама вест да сутра у 18 часова почињемо са серијалом разговора на српском језику. Биће врло интересантних саговорника са различитим темама попут: здравља, спорта, историје, науке и Николе Тесле, древних знања и духовности. Саговорник у првој епизоди “Свесног живљења” ће бити Жарко Илић. Жарко је лекар, учитељ реикија (природне технике исцељивања), а пре свега, он је трагалац за одговорима и лековима за спречавање болести савременог доба. Жарко је мој дугогодишњи пријатељ и један од животних водича. Захвалан сам на томе што ћу имати прилику да пред вама са Жарком разговарам на тему менталног, емотивног, духовног и физичког здравља. Придружите нам се сутра у 18 часова. Видимо се 😃 @zarko.ilic #свесноживљење

