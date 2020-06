PRESTRAŠNO JE ŠTA RADE MOM SINU! Majka Novaka Đokovića OČAJNA! Dijana: Kao da su jedva dočekali da ga napadnu!

Svetski mediji vode žestoku hajku protiv prvog reketa sveta. Preko noći je postao najomraženija osoba na planeti. Kritike stižu sa svih strana... Napadaju ga novinari, saigrači, navijači, analitičari, javne ličnosti...

Dijana ne krije da se sa trenutnom situacijom jako teško nosi.

trašno je i prestrašno to što pišu, ali na to smo navikli. Kao da su jedva dočekali. Njima očigledno Novak smeta", smatra Dijana Đoković.

Dijana kaže da se Novak i Jelena fizički osećaju dobro, da nemaju simptome.

"To što je Novak pozitivan ne znači da je bolestan. On je mlad i zdrav čovek pa se to lakše podnosi. Uostalom, mislim da je ovaj virus pri kraju, pa su ovo samo neki "repovi" korone koji nisu tako jaki kao na početku. Zato se oni i osećaju dobro, kao i mi ", rekla je za Blic majka srpskog tenisera.

Podsetimo, Dijana i njen suprug Srđan su bili negativni na testiranju na COVID-19.

"Mi smo se testirali jer smo bili tamo ali smo negativni, kao i deca, i ona su negativna. Svi se osećamo dobro i svima želimo dobro zdravlje", zaključila je Dijana.

Kurir sport/Blic

Kurir