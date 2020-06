MRŽNJA PREMA NOVAKU JE OPASNIJA OD NOVOG TALASA KORONE! Brutalan tekst hrvatskog novinara: O njemu bruji cela regija

Poruka mržnje za Novaka Đokovića koja je u sredu ujutru osvanula u Splitu naišla je na osudu većine iskrenih ljubitelja sporta, a pre svega normalnog i ljudskog poimanja stvari.

Jedan od onih koji se oglasio ovim povodom i stao u odbranu najboljeg svetskog tenisera je i novinar Slobodne Dalmacije Saša Ljubičić.

Kako je istakao, ove redove je pisao srcem.

"Ne treba citirati autora još jedne gadarije koja je, uobličena u repom našvrljanom grafitu, osvanula na splitskim ulicama. Meta joj je bio jedan od najvećih sportista današnjice - Novak Đoković.

U domovini njegove majke, do koje mu je podjednako stalo kao do rodne mu Srbije, kliču mu milioni; no, eto, našao se i taj jedan kojem Nole nije po ukusu, i zato mu želi - najgore. Poruka nije ništa manje "suptilna" od one koju su ispisali dečki s Kustošije, a sumnjam da su Zagrepčani bili u dosluhu s ekstremistom iz Splita.

Ispada tako da možda već vrata-dva od nas živi neki fašist koji bi iz čista mira klao, silovao, slao u logore, koga mu se ćefne: Srbe, Jevreje, Hrvate, Muslimane, crnce i homoseksualce... Split, Zagreb, Beograd, Banja Luka, Evropa i SAD..., sve vam je to manje-više isto kad je šovinizam u pitanju.

On je baš poput koronavirusa: ne poznaje rase, nacije, države ni granice, luduje čas na jednom pa na drugom kontinentu, a vakcina za njega još nije pronađenao.

Danas su nas tako zgrozile poruke mržnje iz Dalmacije, a već sutra ćemo ih pročitati na nekom drugom mestu i zaključiti da su se "idioti svih zemalja ujedinili".

Ruku na srce, uvijek je bilo bolesnih umova koji su ostavljali "trag u beskraju" šarajući po javnim WC-ima ili mračnim ćoškovima u strahu od narodne vlasti koja je takve slala u zatvor. No, tek je dolaskom demokratije njihov "kreativni gen" došao do punog izražaja.

Ukidanje verbalnog delikta najgori između nas shvatili su banalno, pa postupaju po onoj "što na umu, to na virtualnom i/ili na stvarnom zidu". Takvi se rukovode vrednošću da u demokratiji možeš da izrekneš šta ti je volja, makar pri tome sejao mržnju, pretio i pozivao na linč manjina bilo koje vrste. Kukavice vole da napadaju iz zasede, svoju mizeriju skrivaju iza "niknejma" i lažnog profila, pa udaraju po kome stignu, uvereni da im niko ništa ne može.

Pitanje svih pitanja jeste: "Jesu li oni koji seju mržnju, koji pozivaju na ubijanje drugih i drugačijih izuzeci?" Hm... U svakom od ratova koji su prešli preko nas, a prevalilo ih se toliko da nije teško izvući zaključke, takvih je krvnika bilo na desetine hiljada. To bi značilo da nikada nisu predstavljali većinu, ali nije ni da se radilo o šaci jada, kako se to prikazuje kad želimo sprati ljagu sa sredine u kojoj se ta i takva mržnja okotila.

Ta nije šaka jada mogla skriviti ni Srebrenicu, ni Vukovar, Jasenovac i Blajburg, sve su to bili provedeni zločini iza kojih su stajali istomišljenici "navijača" s Kustošije i mrzitelja iz Splita, koji je krivca za pandemiju COVID-a našao upravo u jednoj svetskoj veličini, teniseru kojeg će po njegovim rezultatima, ali i humanosti, upamtiti istorija.

Svakodnevno smo svedoci izlivima mržnje ne samo zdesna već i sleva, jer i jedni i drugi podjednako dobro barataju govorom mržnje, kao i onda kad politika s tim nema ama baš nikakve veze. Salve psovki i pretnji koje se izreknu nakon banalnog prekršaja u saobraćaju i fizički obračuni zbog istog ili žučne rasprave o 5G mreži, svejedno, svedoče da u ljudima čuči zlo kojemu malo treba da se raspomami pa poput koronavirusa odluči zaraziti ceo ljudski rod.

No, niti će to uspeti zloćudnom virusu, niti fašisti svih fela zajedno mogu nadjačati njihove protivnike.

Ovi su redovi ispisani srcem. Nema te tinte koja ih može zacrniti. Đokoviću, legendo, vole te tvoji Splićani! I samo ozdravi nam ti..."

