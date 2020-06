JAVIO SE JAPANAC KOJI SE PRESELIO U SRBIJU ZBOG NOVAKA I POSLAO PORUKU KAKVU NIJE NIKO: On je pravi superzvezda! Grangee

Podsetimo, ovaj simpatični Japanac se zbog Đokovića preselio u Srbiju, preciznije u Pančevo, gde je danonoćno trenirao i jeo pljeskavice i ćevape ne bi li bio kao Nole.

foto: Pritnscreen/Instagram

Želja da upozna najboljeg tenisera sveta ispunjena mu je u domovini kada je Novak i pored silnih obaveza i gustog rasporeda našao vreme da se druži sa Jorijem i sa njim odigra jedan meč.

Sada, kada je Nole na udaru svetske javnosti zbog organizacije humanitarnog turnira koji je prekinut zbog pozitivnih slučajeva na virus korona, Japanac ga nije zaboravio i poslao mu je snažnu poruku koju je napisao na srpskom.

foto: Pritnscreen/Instagram

"Nole mi je promenio život. Nole je istovremeno i moj rival. Onog dana kada smo snimali zajedno, imao je dugu utakmicu, a pored toga sledeći je imao još jedan meč. Ipak, Nole mi je pružio šansu da igram tenis sa njim te večeri i dao mi je kartu za sledeći meč. Bio sam veoma šokiran kad sam čuo da su fantastični igrači poput njega, testirani pozitivno na COVID-19 test. Međutim, čvrsto verujem da će se vratiti snažno. To je zato što je on pravi superzvezda. Svi se molimo za njegov povratak, šaljući pozitivnu energiju. Teniskoj zajednici i svetu je potreban čovek kao on. Ja ću naporno raditi kako bih mogao postati njegov budući rival. Garangeee", poručio je Japanac.

foto: Pritnscreen/Instagram

