BRZO SAM NAPREDOVALA, A ONDA ME JE ŽIVOT UDARIO! Olga Danilović prvi put potpuno otvoreno o NAJTEŽEM PERIODU U ŽIVOTU!

Mlada teniserka je za popularni serijal "Behind the racquet" govorila o svojoj karijeri - počecima, usponima i padovima...

"Moji roditelji su bili uključeni u sport. Majka je novinarka na nacionalnoj televziji, a otac je igrao košarku u NBA. Zajedno su od 16. godine. Nikad nisam osećala pritisak s njihove srane da moram da se bavim sportom. Imala sam potpunu slobodu u izboru. Probala sam balet, umetničko klizanje... a onda i tenis. Od tada mi je reket stalno u rukama. Odnos igača prema tenisu varira od ljubavi do mržnje. Doživela sam mnoge teške momente, ali ne mogu sebe da zamislim na drugom mestu osim na terenu", iskrena je Olga.

foto: Gojko Filipović

Olga je u juniorskoj konkurenciji beležila izuzetno zapažene rezultate. Osvojila je u konkurenciji dublova tri Gren slem titule. Njen prelazak iz junirskog u profesionalni tenis je bio jako uspešan.

foto: Profimedia

"Kada sam počela da igram profesionalno, osvojila sam dva turnnira na kojima je nagradni fond bio 15.000 dlara, igrala finale turnira sa nagradnim fondom od 25.000. Osvojila sam svoju prvu WTA titulu 2018. godine u Moskvi", ističe Olga, a zatim otkriva zašto je njena karijera odjednom krenula silaznom putanjom:

"Brzo sam napredovala, a onda me je život udario. Nije sve bilo lako, nije svuda bilo cveća i duge. Moralo je da bude i kiše. Ne kiše, pljuskova", kaže mlada teniserka.

Krajem septembra 2018. godine sve je krenulo naopako.

"Posle US Opena, igrala sam turnir u Taškentu. Te nedelje izgubila sam dedu. Takođe, rastala sam se sa trenerom Aleksom Korečom, koji mi je bio mentor. Bio je to težak period za mene. Igrala sam bez trenera, probala sam sa njih nekoliko, ali nismo kliknuli. Između mene i Aleksa se ništa nije desilo, nismo se svađali. On je bio jedan od najboljih tenisera sveta, ali sada ima porodicu, druge poslove, nije mogao da putuje sa mnom. Meni je bio potreban neko ko će stalno biti sa mnom jer sam imala samo 17 godina i nisam mogla da živim sama. Osećala sam se izgubljeno, kao da izdajem svoju igru. Kada sam bila na terenu, pokušavala sam sve da izbrišem i fokusiram se na meč, ali jednostavno nisam mogla", kaže Olga.

foto: Profimedia

Dedina smrt joj je nateže pala, bila je jako vezana za njega.

"Moj deda je bio brižan čovek. Kad god bi nešto o meni izašlo u novinama, on bi to isekao, pravio je album. Kada sam osvojila Moskvu, plakao je. Dva meseca kasnije je preminuo. To me je pogodilo, ali mi je bilo drago da je bio svedok jednom od najlepših momenata u mom životu. Teško je kad se tako nešto dogodi, morate da se ponašate normalno, ali ništa nije isto. Nisam želela da gubim mečeve. Rekla sam sebi d amoram da probam da igram, ali nisam bila okej".

Bilo joj je potrebno vreme da se oporavi.

"Prošle godine sam bila ponosna na sebe jer sam uspela da ostavim sve to iza sebe. Tada sam prvi put osetila uspone i padove profesionalnog tenisera", iskrena je Olga.

Olga ima 19 godina i trenutno je na 170. mestu WTA liste.

Kurir sport/SK

Kurir