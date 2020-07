KIRJOS BI TREBALO PRVO DA POGLEDA SEBE! Tim BRUTALNO napao Australijanca i stao u odbranu Novaka i Zvereva!

Austrijanac je pobedio na Adrija turu u Beogradu, a potom je stao je u odbranu Novaka Đokovića ali i Aleksandra Zvereva koji se poneo veoma neoprezno tokom karantina pošto je bio na svadbi, a da je pritom nekoliko dana pre toga bio pozitivan na koronu.

Mnogi su se javilia da kritikuju, kako Đokovića, a tako i Zvereva, a među najglasnijima je bio Kirjos.

"Bila je to greška (od Zvereva), ali ne razumem zašto se mnogi ljudi mešaju u to. Kirjos je do sada načinio mnogo grešaka. Za njega bi bilo bolji da prvo pogleda sebe umesto što kritikuje druge", rekao je Tim.

Austrijanac je dodao kako Zvereva svi tretiraju kao da je osnovac.

"Gledaju na njega kao da je osnovac, a ima 23 godine", kazao je treći teniser sveta.

