VIDELI SMO SREĆNU DECU I ZABORAVILI DA SE NE SLIKAMO I NE GRLIMO! Dominik Tim otrkio šta se dogodilo na Adrija turu!

Austrijanac je bio deo regionalnog turnira ''Adrija tura'' u organiziaciji srpskog tenisera Novaka Đokovića.

Upravo, Dominik Tim, osvojio je prvi deo ''Adrija tura'' koji je igran u Beogradu, nakon čega je otputovao u domovinu. Nakon okončanja turnira krenuo je haos. Pojavila se informacija kako je zaražen Dominik Tim, nedugo zatim Borna Ćorić, a onda i Novak Đoković koga su svetski mediji obeležili kao glavnog krivca za te nemile scene.

"To nije bilo fer prema njemu jer on nije prekršio nikakav zakon, niti nas je terao da bilo šta radimo. Nikoga nije naterao da dođe tamo. Nije naterao nijednog igrača da se druži sa navijačima. To je sve bila naša odluka. Ceo turnir je, takođe, imao dobar karakter", rekao je Tim za "CNN".

Đokovića je, između ostalih, napao i "loš dečko tenisa" Nik Kirjos, koji je takođe kritikovao i Sašu Zvereva.

Nemac je nakon otkazivanja ''Adrija tura'' u Zadru otišao u svoj domovinu gde je trebalo da bude i izolaciji dve nedelje, ali nekoliko dana kasnije pojavio se video sa jedne privatne žurke na kojoj je u centru pažnje bio upravo on - nemački teniser.

Treći teniser planete ističe da su svi naučili iz svojih grešaka. "Očigledno je da su svi pogrešili, ali to se sada već desilo odavno i svi koji su bili pozitivni su ponovo zdravi, što je takođe dobar znak. Ono što se u stvari desilo je sledeće: Videli smo srećne navijače i srećnu decu i onda kao da smo zaboravili da budemo na distanci, da se ne slikamo, da ne grlimo decu - i to je bila greška", objasnio je 26-ogodišnjak i podvukao:

"Svi žalimo zbog toga što se desilo, naravno, ali ja mislim da je istovremeno sada sve u redu".

Tim je govorio i o mogućnosti da se US open održi 31. avgusta. "Ako se turnir održi siguran sam da će sve biti bezbedno i da ću ja igrati jer, rekao bih, to je vreme da se normalan tur vrati", istakao je Tim koji je svestan da neće biti lako igrati bez publike.

"To je teško samo zamisliti, ali, istovremeno, tako je kako je i sa time moramo da se suočimo. Mislim da je glavna stvar da se Tur i tenis polako vrate", dodao je teniser koji je prošle godine ispao u prvom kolu.

