AMERI, ŠTA ĆEMO SADA? Sudija zbog koje je Nole eliminisan PRIZNALA: Loše se krećem, imam problem sa izbegavanjem loptice

U medijima je isplivao intervju koji je Laura dala još pre šest godina lokalnom listu u Ovensborou, gradu u Kentakiju u kojem živi.

U intervjuu se otkriva da ima zlatnu ogrlicu od teniskog reketa sa dijamantskom kuglicom, da se na tenis "navukla" zbog Agasija, Samprasa i Čenga, a da je 2007. godine imala svoj debi na turnirima.

Ona je opisala šta je potrebno da biste bili linijski sudija:

"Morate da imate poverenje u sebe, bez toga će vas živu pojesti"

- Morate da imate zaista dobre oči, izdržljivost, da možete puno da stojite na nogama i da možete mnogo toga da istrpite i ne samo to, već i da imate puno poverenja u sebe. Bez toga ćete biti živi pojedeni. To je najkompititivnija stvar koju sam u životu uradila - i najslađa svirka u mom životu - rekla je Laura, koja je opisala i svoj početak karijere kao linijski sudija.

- Videla sam je na terenu i rekla sam "Želim to da uradim, želim da budem tamo". Rekla mi je s kim da razgovaram - opisala je Laura, koja je zatim započela postupak prijave.

foto: Tviter

Njen prvi turnir bio je u Evansvilu, jer su učesnici koristili Laurine rekete za njen trening na terenu, kasnije je tek posle godinu dana dobila drugi, a tada joj se sreća osmehnula, jer je upala kao zamena za čoveka koji je doživeo srčani udar.

- Upala sam umesto momka koji je imao blagi srčani udar i bio im je potreban neko od lokalnih da to popuni - rekla je Laura.

- Vratila sam se kući iz Telurdea u ponoć, ustala u 6 sati ujutro i odvezla se do Memfisa. Nisam joj rekla taj deo. To mi je donelo neke ATP ocene.

Tada isti taj čovek nije mogao da ode na turnir u Floridi, pa je od nje zatraženo da ga ponovo odmeni.

- Nisam htela da kažem ne - rekla je Laura. Od tada je njena karijera krenula uzlaznom putanjom...

Kako provodi vreme na turnirima?

- Prijavljujemo se za svaki turnir. Znamo kolika će biti plata, kakav će biti smeštaj, kakvo će biti putovanje. Znamo unapred i možemo da kažemo ne - rekla je Laura. „Svaki put kad stupimo na teren, ocenjujemo se. Te ocene određuju da li ćete raditi ili ne. Potrebne su vam ocene da biste bili angažovani. Ne možete dobiti ocene ako niste angažovani. Molila sam ljude da mi dozvole da radim u danima kada su tu ocenjivači, kako bih mogla da dobijem neke ocene - opisala je Laura.

Noge ti drhte na centralnom stadionu

- Jedini put kada nas ljudi vide je tokom nekih naših problematičnih situacija. Prvi put kada ste na velikom terenu, to je zastrašujuće, to je najbolje, ali i najstrašnije iskustvo na celom svetu. Tresete se tako jako da ste sigurni da možete da vidite sebe kako drhtite. Ali kako meč počne i kako je vreme da ustanete i pogledate duž terena, nervoza nestaje, dok ne zabrljate ili vam glas ne postane kreštav. Onda se vrati.

foto: Profimedia

Kako se priprema za turnir?

- Pokušavam da se sklonim od svega ostalog što se događa. Na velikom turniru ima nas stotinu. Imamo veliku sobu za odmor, gde smo svi zajedno, igramo igrice po ceo dan ili se upoznajemo... Mnogo se priča o tome šta se dešava. Ja igram karte ili bilo šta drugo, ali 15 minuta pre nego što dođe vreme da nastavim, pobegnem i podsetim se zašto sam tamo i šta radim. Moram to da razbistrim glavu, da dam sve od sebe, da ne zabrljam u poslu.

Ističe da bi ovaj posao radila i bez para.

- Uradila bih to besplatno. To nije nešto od čega ćete zaraditi ogroman novac, ali... Obožavam to - opisuje ona.

Zna koliko su bitni poeni i da za jednu pogrešnu stvar možete nekome naneti veliku štetu.

- Većinu vremena ne znate. Tada shvatite da je to bila presudna stvar i shvatite da neko neće biti srećan. Neko jeste, ali neko drugi je veoma nesrećan. Ne treba dugo da to prođete. To je poziv, ili je "IN" ili "OUT". To je moj poziv. Kažete sebi da radite pravu stvar. Mogu da zovem samo ono što vidim. Morate se držati toga... suočiti se s tim. Ako to ne možete učiniti sa čistom savešću, ne možete biti tamo. Bićete pojedeni živi i tamo ćete biti najjadnija osoba - opisala je pre 6 godina.

Ističe da obožava čelendže, jer je to preispitivanje i njihove odluke.

- Obožavam "oko sokolovo". To je naše pokriće. Igračima je to tako. Ako želite da izazovete, izazovite. Kraj diskusije. Tu se poen zavrava i ućutka sve. To je sjajno sredstvo za nas.

Posebno je napomenula da ne voli da radi tokom leta kada su velike vrućine i kada može da oseti kako joj se cipele lepe za teren.

- Sa vas lije znoj dok radite u avgustu u Leksingtonu, gde vam se cipele tope i lepe za teren - i zaista se i jesu lepile - rekla je.

foto: Profimedia

Otkrila da ima problem sa kretnjom i izbegavanjem loptica

Laura je još pre 6 godina otkrila da je imala problem da se izmakne na neke brže loptice još od starta karijere, tako da je na neki način još tada predvidela da može da se desi nešto slično što joj se desilo ove godine sa Novakom.

Zašto ne ume da izbegne lopticu i kako joj je jednom bila pokidana usna.

- Nikad nisam naučila tehniku kretanja zbog toga mi je usna bila potpuno pocepana. To je verovatno najupečatljivije jer sam bila potpuno nova - ispričala je anegdotu sa početka karijere kada je pogođena lopticom koja je išla brzinom od 130 km/h.

Scena tokom razgovora sa jednim od tenisera iz vrha uramljena i stoji na stolu njenog doma.

foto: EPA/JASON SZENES

Otkrila je i da retko ima interakciju sa igračima, ali je imala zanimljivo iskustvo sa jednim od najboljih tenisera, čiji identitet nije otkriven.

- Jedan od najboljih profesionalaca, pitao me je da li sam samo pretpostavila nakon jedne odluke. Zvaničnici ne komuniciraju sa igračima. Samo sam klimnula glavom, a on je ponovo pitao. Jesi li sigurna ili nagađaš? Malo sam se nasmešila i rekla mu da ne pretpostavljam. Čelendž je potvrdio moju odluku, a igrač se nasmejao i rekao: "Nisi nagađala" - opisala je situaciju koju je njen suprug Fil uramio nakon što je to snimljeno na TV-u i ona je na njihovom radnom stolu.

- Ne postoje odluke koje nisu značajni, koji nisu bitni za tog igrača, bilo da se radi o kvalifikacijama ili mečevima na zvaničnim turnirima. Svaka odluka, svaki meč, svaki poen, svaki meč su za nekoga presudan. To je veoma važno na najnižem nivou, jer može uticati na to da li će taj igrač nastaviti sa tenisom.

