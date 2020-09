VEST O NOVAKU NAS JE ŠOKIRALA! SADA SVI ŽELE DO TROFEJA: Zverev se nada osvajanju US Opena (VIDEO)

US OPEN

Nemački teniser Aleksandar Zverev u četvrtfinalu US Opena savladao je Bornu Ćorića posle preokreta u četiri seta - 1:6, 7:6, 7:6, 6:3.

"Mislim da mogu da igram bolje nego što sam u ovom meču, što mi daje samopouzdanje", rekao je Saša i nastavio:

"Imam više iskustva, mirniji sam u završnicama nego što je to bio slučaj u prošlosti. Slemovi su najveći turniri u našem sportu i moraš da budeš najbolji kako bi imao šansu. Nadam se da mogu do finala, ali videćemo", smatra Zverev i osvrće se na aktelnu situaciju oko diskvalifikacije Novaka sa US Opena.

"Vest o Novaku nas je sve šokirala. Mi mlađi smo dobili ogromnu priliku, ali moramo da odradimo posao, da se fokusiramo. Ne znamo ko će biti novi šampion. Svi sada žele do trofeja. Biće interesantno", zaključuje Zverev.

