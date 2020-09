PREKINUTA ĐOKOVIĆEVA KONFERENCIJA ZA MEDIJE U PARIZU! Novaku nije dozvoljeno da završi svoje izlaganje na Rolan Garosu!

Đoković je bio upitan o o problemima sa pandemijom koronavirusa i kako se nosi sa stresom jer bi ukoliko bude pozitivan PCR testu, mogao bi da bude diskvalifikovan.

"Mislim da je to stres ako izaberete da to posmatrate kao stres. Ja sam izabrao da to ne bude slučaj. U pitanju su stvari na koje ne mogu da utičem. Mogu samo da probam da sebe dovedem u situaciju da igram dobro, nadajući se da ću imati šansu da se nadmećem, da budem negativan na testu, ali ako se dogodi rezultat koji nije negativan... onda - to vam je, što vam je. Treba to prihvatiti... A stvarno je tužno što su neki igrači baš tako diskvalifikovani iz glavnog dela turnira, neki i iz kvalifikacija. Voleo bih da su oni koji su bili pozitivni na testu - potom, 24 sata kasnije, još jednom bili testirani, kako bi se utvrdilo da li je ono bilo 'lažno pozitivan' rezultat, ili stvarno pozitivan. Ako je dvaput bio pozitivan rezultat, onda bi, naravno, trebalo da takav igrač bude van turnira, ali ako je u pitanju lažno pozitivan provobitni rezultat, trebalo bi mu dozvoliti da igra. A to nije bio slučaj ovde, to nije bio slučaj ni u Njujorku, ali jeste možda na nekim drugim ATP turnirima. Zato je sve to malo zbunjujuće za nas. Nije lako ni za same organizatore turnira da izađu na kraj sa tolikom količinom testiranja, usled velikog broja učesnika, ali mislim... Bilo bi više fer prema igračima da imaju šansu da možda budu u izolaciji 24 sata, pre nego što urade drugi test. Jer, mnogo je dokaza da je bilo lažno pozitivnih rezultata, ne samo u tenisu, nego inače", rekao je najbolji teniser sveta.

foto: EPA

U tom trenutku je voditelj konferencije počeo da govori "Hvala vam", prekidajući obraćanje odmah posle "nezgodne teme" o kojoj je Đoković govorio sa željom da završi konferenciju za medije.

Međutim jedan od novinara to nije čuo, pa je brzo rekao srpskom asu "da bi ovo trebalo da bude njegov Rolan Garos, jer je neke grend slemove osvajao mnogo više puta, a pariski samo jednom".

Đoković se samo nasmejao i odgovorio:

"Znate, u mojoj zemlji se kaže 'Iz vaših usta u Božje uši'! Nadam se da će to što ste rekli - da se i ostvari, da ću moći da osvojim titulu. Želim to, veoma sam motivisan. Sanjao sam toliko dugo titulu na Rolan Garosu, gubio tri finala pre osvajanja trofeja 2016, što mi je bio jedan od najlepših trenutaka u karijeri. Nadam se da će to možda biti i ove godine. Videćemo".

Taman kada je sledeći novinar krenuo sa novim pitanjem, izgovorivši "Komplikovano...", voditelj konferencije je, ovoga puta uspešno, obelodanio da se obraćanje javnosti najboljeg tenisera sveta iz samo njemu znanih razloga završava.

Kurir sport

Kurir