ĐOKOVIĆU PRIJATELJ ZABIO NOŽ U LEĐA! Novak od njega nije očekivao ovako NIZAK UDARAC!

Južnoafrikanac je nakon drame u pet setova savladao Dušan Lajovića a onda udario po Novaku.

On ne želi da pristupi organizaciji koju Đoković osniva.

Anderson je trenutno potpredsednik Saveta igrača pri ATP-u, organa u kome je upravo Novak Đoković donedavno bio na čelu,

"Iskreno, verujem da ta dva organa (Savet igrača i PTPA) ne mogu da postoje zajedno. Osećam da mnogo toga mora da bude bolje, to sam oduvek govorio, ali mi smo upravo i 'iznutra' uspeli da se izborimo za mnogo toga. Nova uprava (ATP-a) ima uzbudljivu viziju, a kao članovi Saveta igrača kažemo im 'Podržavamo vas, ali definitivno očekujemo da nas provedete kroz ovo'. Ali, sa Novakom i Vasekom Pospišilom, s kojim je on to i pokrenuo, još nisam imao priliku da pričam o tome za šta se zalažu. Ne razumem ni koja im je dugoročna strategija, kako će da je sprovode. Mnogo je tu neodgovorenih pitanja", izjavio je Anderson

Anderson je bio potpisnik, zajedno sa Rodžerom Federerom i Rafaelom Nadalom kao i još nekim kolegama, pisma kojim su teniseri pozvani da ne pristupe PTPA, već ostanu verni ostvarivanju svojih prava kroz Savet igrača pri Asocijaciji teniskih profesionalaca.

foto: AP

"Mislim da mi, igrači, uz toliko takmičenja, imamo prilično veliki izazov da razumemo šta se tačno dešava. A kako nedelje prolaze, nadam se da ćemo bolje shvatiti tu ideju koju oni zagovaraju i šta tačno predstavlja taj PTPA. Očigledno je da je mnogo igrača tu, ali kako će to udruženje da predstavlja tenisere? Imamo već članove Saveta koji predstavljaju igrače... Definitivno je ovo nepoznanica", objasnio je Južnoafrikanac.

Jedna od ideja u medijima bila je da igrač koji je član PTPA zastupa stavove "sindikata" dok je istovremeno član Saveta tenisera, ali je Anderson protiv toga.

"Mislim da ne možete da budete na dve stolice, da sedite i u Savetu igrače i u PTPA. To mi deluje kontradiktorno. Prvi sam koji ću za reći da Savet nije savršen, ali treba verovati u njega, dati mu šansu", zaključio je Kevin Anderson."

Ostaje da se vidi kako će Đoković reagovati na ove reči, s obzirom da su on i Novak veliki prijatelji.

Kurir sport

Kurir