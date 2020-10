LEGENDARNI AMERIKANAC PORUČUJE: Ovi uslovi savršeno odgovaraju Novaku!

Proslavljeni američki teniser Džon Mekinro analizirao je igru srpskog asa Novaka Đokovića u četvrtfinalu Rolan Garosa.

Novak je nakon preokreta savladao raspoloženog Španca Pabla Karenja Busta i tako izborio plasman u svoje jubilarno 10 polufinale Otvorenog prvenstva Francuske.

Bivši Gren slem šampion ističe da je bio uveren u trijumf Srbina uprkos svim problemima sa kojim se suočavao u prvom setu.

"Očigledno je i dalje razmišljao o onome što se dogodilo na US openu jer je igrao protiv istog protivnika. To mu je ušlo u glavu. Pričali smo već i o hladnoći koja predstavlja problem, videli ste kako ga zbog toga muče ruka i vrat. Drugi problem je pritisak. Trudi se da stigne Rafu i Rodžera i očigledno se opteretio time. Za mene, ishod nikad nije dolazio u pitanje, osim da je potpuno prestao da igra", kaže Mekinro.

Španac je nakon meča optužio Novaka da je izmislio povredu kako bi promenio tok meča.

"Viđali smo i ranije te Novakove 'smicalice', bio je period od godinu i po, možda dve kada je bio van ritma i imao fizičke i mentalne probleme. Ali sada kada pogledam mislim da može to da prevlada kao danas. Ovi uslovi su teški i igraju na tri dobijena seta. Normalno je da bude grčeva i bolova. Ne možete računati da se to neće dogoditi. Najvažnije za mene je što je prevazišao problem sa vratom. On napada Grend slem titulu i ako bude igrao sa Rafom u finalu, što većina ljudi misli da će se dogoditi, ovi uslovi savršeno odgovaraju njemu", kaže Mekinro.

Novak u polufinalu igra protiv odličnog Stefanosa Cicipasa i Amerikanac je uveren da ga čeka izuzeto težak posao.

"Cicipas je drugačija verzija Karenjo Buste. Ne plaši se, visok je, igra i servira dobro. Biće interesantno".

