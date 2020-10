TO NEĆE BITI OBIČAN MEČ, VIDEĆEMO NEŠTO NEVEROVATNO: Novak treba da ide preko granice, biće mnogo nervoze (FOTO)

Novak je posle pet setova i velike borbe sa Stefanosom Cicipasom izborio finale Rolan Garosa u kojem će snage odmeriti sa Nadalom, a taj meč zakazan je za nedelju od 15 časova.

"Za mene je to finale iz snova. Tu su ’broj jedan’ i ’broj dva’ na svetu. Obojica pokušavaju da sustignu Federera. Rafa traži 13. titulu, Novak traži svoj 18. Grend slem – pa, biće zanimljivo, ko god da pobedi. Bez obzira šta se dogodi u nedelju, tenis će pobediti sa Novakom i Rafom, koji su u finalu. Mislim da je ovo savršen scenario za finale Rolan Garosa. Nakon ove godine bilo nam je potrebna ovakva vrsta meča. Oduševljen sam", rekao je Koreča koji smatra da meč od pet setova neće uticati na Novaka.

"Po mom mišljenju, činjenica da je Novakov meč trajao duže nego što se očekivalo, mogla bi da mu da snagu i ritam. Da bi pobedio Rafu, on zna da treba da ide preko granice i ako se dugo niste suočili sa tom granicom, mislim da bi to moglo da predstavlja teškoću. Ipak, mislim da to ne bi previše trebalo da utiče na njega. Mislim da je Novak svež i spreman za bitku. Zna da igra protiv najboljeg u istoriji na šljaci, verovatno je ovo najveći izazov za njega", kaže Koreča i dodaje:

"Obojica znaju da je ovo neverovatan trenutak za stvaranje istorije. Mislim da će biti mnogo nervoze jer znaju da igraju za nešto zaista posebno. Ne igraju običan meč, već igraju za istoriju. Mislim da ćemo u nedelju videti nešto neverovatno", zaključio je on.

