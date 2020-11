EKSKLUZIVNO! PRVA FOTKA JELENE JANKOVIĆ SA DEČKOM: Trudna teniserka i doktor ne skidaju osmeh s lica kad su zajedno (FOTO)

Jelena Janković glavna je tema medija nakon što je Kurir objavio da čeka bebu sa uglednim beogradskim doktorom Brankom Baraćem. Iako ih do sada niko nije uslikao zajedno, jer se bivša teniserka nije pojavljivala s njim na mestima gde bi to bilo moguće, redakcija Kurira je došla do njihove zajedničke fotografije.

Otkako se saznalo da je naša uspešna sportistkinja u drugom stanju i da čeka ćerku, javnost ne prestaje da spekuliše o detaljima njene veze sa doktorom. Naša ekipa je pre dva dana posetila zgradu u kojoj je Jankovićeva donedavno živela, kao i naselje gde stanuju njeni roditelji Snežana i Veselin, a od komšija smo saznali da u poslednje vreme ona nije često dolazila kod njih, ali kada jeste, uvek je bila lepo raspoložena i nasmejana. Potom smo od komšija iz njene zgrade saznali da se Jelena zapravo preselila kod svog partnera nedavno i da su otpočeli zajednički život.

Iako se pričalo o tome da su Jelena i Branko Barać viđeni zajedno nekoliko puta u prestoničkim lokalima, javnost nije imala prilike da ih vidi jedno pored drugog. Sve do sada. Mi smo došli u posed fotografije nastale letos na kojoj su teniserka i doktor zajedno u jednom kafiću, dok im društvo prave prijatelji.

Lokacija na kojoj su bili nije poznata. S obzirom na to da su ubrzo nakon što su otpočeli vezu otputovali na Crnogorsko primorje, moguće je da je slika tamo nastala.

U svakom slučaju, sudeći po njihovim osmesima i govoru tela - pre svega Jeleninom, jer je okrenuta ka svom partneru i drži ga za ruku, ovaj par izgleda srećno. Tome u prilog ide i izjava našeg izvora bliskog Jankovićevoj, koji kaže da su njih dvoje presrećni zajedno, kao i da se gotovo ne odvajaju, osim kada im to nalažu poslovne obaveze.

Podsetimo, Kurir je u četvrtak objavio ekskluzivnu informaciju da je Jankovićeva u drugom stanju i da čeka ćerku sa internistom i reumatologom Baraćem. Njih dvoje su se upoznali igrom slučaja, nakon turnira koji je organizovao Novak Đoković. Pošto je teniski as saznao da je pozitivan na koronavirus, Jelena je morala da se testira, pa je otišla na pregled u kliniku u kojoj radi Branko. Tada su se upoznali, održavali kontakt, a nakon izvesnog vremena su otpočeli i vezu.

Mi smo pokušali da stupimo u kontakt s Jelenom, ali i s njenom mamom Snežanom, ali nijedna nije odgovarala na naše pozive i poruke. I doktor Barać je video poruku koju smo mu poslali, ali na nju nije odgovorio.

Dobrovoljac Barać pomaže kolegama u borbi s koronom Branko Barać, otkako je počela pandemija koronavirusa, bio je s kolegama na prvoj liniji fronta. Njegov prijatelj objavio je fotografiju na Fejsbuku na kojoj su Branko i direktor Klinike za infektivne bolesti KCS Goran Stevanović u punoj zaštitnoj opremi, u skafanderima. foto: Privatna Arhiva - Levo: doktor medicinskih nauka Branko Barać (zaposlen na Institutu za reumatologiju, dobrovoljno se javio da pomaže na Klinici za infektivne bolesti) i desno: doc dr sc. med. Goran Stevanović, direktor Klinike za infektivne bolesti KCS. Ovo su moji heroji! Drugari i prijatelji kojima se ponosim! - napisao je njegov prijatelj, a Barać mu je odgovorio: - Brate moj. Ovo je poziv, nije posao. Služimo Srbiji. Zajedno do kraja. Predaja nije opcija.

