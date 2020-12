SRAMNO! BIVŠI TENISKI AS NAPAO NOVAKA: Samo mu je bitno da bude prvi na svetu! SKANDAL

Bivši teniser, a sada trener Denisa Šapovalova, Mihail Južni, prokomentarisao je ključne trenutke u minuloj sezoni Novaka Đokovića rekavši da je najbolji na svetu potrošio mnogo emocija i da mu je samo na kraju bilo bitno da ostane na vrhu ATP liste.

Južni se prisetio Novakovog glatkog poraza od Sonega u Beču, a kako je igrao do toga momenta dok nije uspeo da obezbedi titulu najboljeg na kraju godine.

- Desilo se svašta na US openu, ali ako pogledate to malo bliže sa psihološkog aspekta, kasnije je osvojio masters u Rimu, ali ga je to dosta koštalo na emotivnom planu. Novak je zaista želio da završi ovu godinu kao prvi reket sveta i da to obezbedi u Beču. Ali, kada je to ostvorio igrom u kojoj je "grizao", nakon toga mu je bilo svejedno. On meč protiv Sonega nije ni igrao - rekao je Južni.

foto: Reuters

Rus se osvrnuo na momenat kada je Đoković pogodio lopticom linijskog sudiju na US openu nakon čega je bio diskvalifikovan.

- Da, možete dokle god hoćete da pričate da je to bilo slučajno, da je loptica mogla i da promaši sudiju, ali nisam nikada video Novaka da baca loptice kao što je bio slučaj tada. Retko sam video Novaka da se dere na sudije kao što je to radio u Rimu. Svakako, nikada niko od nas nije video Novaka u izdanju u kakvom je bio u finalu Rolan Garosa. To nije bio on - zaključio je Južni.

Poznato je da je Mihail Južni, u isto vreme dok je igrao turnire, završavao Filozofski fakultet i završio ga na Univerzitetu u Moskvi.

Kurir sport

Kurir