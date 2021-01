NOVAKU I EKIPI OVO NE IDE U PRILOG: Objavljen nagradni fond Australijan opena! DRASTIČNA PROMENA

Australijan open, prvi Grend slem u sezoni, ove godine počeće kasnije od uobičajenih termina, 8. februara.

Razlog za takav korak organizatora je korona, koja je uticaja i na nagradni fond.

U svim fazama turnira do četvrtfinala teniseri će zarađivati više nego prošle godine, ali je zato drastično smanjen nagradni fond za učesnike same završnice u svim kategorijama. Tačnije, čak 33 odsto manje novca je na raspolaganju onima koji dođu do polufinala, finala ili osvoje turnir.

Novak Đoković je prošle godine za osvojeni pehar dobio 4.120.000 australijskih dolara, dok bi za trijumf ove godine dobio 2.750.000 australijskih dolara. Polufinalisti će umesto 1.040.000 dobiti 850.000 australijskih dolara.

Učesnici prvog kola će umesto 90.000 inkasirati 100.000 dolara, a recimo oni koji doguraju do trećeg kola zaradiće 215.000 umesto prošlogodišnjih 180.000 dolara. Četvrtfinalisti će zaraditi koliko i prošle godine, po 525.000 australijskih dolara.

Kurir sport

Kurir