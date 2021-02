NEMA OVE SKUPLJAČICE LOPTICA, OPET BI ME IZBACILI: Đoković zasmejao ceo tim: Brate, ubi me palac, koji sam de..l VIDEO

Na meču singla protiv Denisa Šapovalova, Đoković je napravio potez koji je u drugačijim uslovima mogao da ga košta diskvalifikacije kao one na US openu, kada je nehotice lopticom pogodio linijskog arbitra.

Naime, posle poraza Dušana Lajovića od Miloša Raonića, Đoković je morao da pobedi Šapovalova, što je i uradio, ali se pri rezultatu 7:5, 4:3 razbesneo. On je tom prilikom posle gubitka gema besno udario kutiju na kojoj stoje peškiri.

Kamere to nisu zabeležile, u kadru je bio samo Kanađanin, da bi se kasnije posle promene strana na rezultatu 5:4, Đoković osvrnuo na čitav događaj. On se požalio da ga boli nožni palac, rekavši da je to posledica udarca od ranije.

"Brate, ubi me palac. Kako sam ga udario... Iz sve snage! Špicom. Koji sam debil. Nema ovih skupljačica loptica, inače bih već bio... završio meč", stigao je Đoković i da se našali na svoj račun, aludirajući na situaciju sa US opena

Nasmejao je Novak sve oko sebe, a i selektor Viktor Troicki je prokomentarisao da bi Nole već putovao "za Be-ge".

