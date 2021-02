MOŽEMO DA ŠETAMO, KUPAMO SE, NISMO RANIJE TO CENILI: Novak posle pobede nad Šardijem o životu posle karantina!

Đoković je od prvog do poslednjeg minuta kontrolisao dešavanja na terenu. Delovao je impresivno i za svega 1 sat i 31 minuta igre uspeo je da izbori plasman u narednu rundu takmičenja.

- Predivan je osećaj, ako se u obzir uzmu okolnosti poslednjih 12 meseci, koje smo od nastavka sezone proveli u mehuru i obavezi da kada nismo na terenu budemo u hotelu. Sada kada imamo slobodu da se prošetamo, kupamo, odemo na večeru... Mislim da do pandemije nismo bili svesni koliko je to važno, nismo umeli da cenimo to. Srećan sam. to mentalno utiče pozitivno na mene. nekako je vraćena lepa energija na terenu - rekao je Đoković i nastavio:

- Stvari u ostatku sveta ne izgledaju najbolje. Ne znam šta se biti, ali se nadam da ćemo biti koliko toliko slobodni, ali to ne očekujem. Posebno ne u Americi ili Evropi.

Novak je još jednom prokomentarisao igru protiv Šardija

- Raduje me činjenia da sam ovako odigrao. Ovde sam jer verujem da mogu da osvojim titulu. Uvek stremim najvišem cilju, za to radim, iako je ljubav, emocija i uživanje razlog što treniram. Sada želim sve najviše i najbolje, istakao je Đoković

Srpski as će u drugom kolu odmeriti snage sa američkim teniserom Fransisom Tijafoom, koji je na startu takmičenja ubedljivo savladao Italijana Stefana Travalja.

- Nikad nisam igrao protiv njega. Ekslozivan je brz i snažan, voli da igra napred. Ima čudnu tehniku, trenirali smo mnogo puta zajedno, znam šta da očekujem. Spremiću se za taj meč, rekao je Novak.

Kurir sport / Vuk Brajović

Kurir