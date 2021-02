KIRJOS PONOVO PRIČAO O NOVAKU: Govorio i o svađi sa Srpkinjom tokom meča VIDEO

TO JE JAČE OD NJEGA

Kirjos je tokom meča imao raspravu sa Srpkinjom Marijom Veljović, koja je bila glavni sudija na meču, a na konferenciji za medije dotakao se i toga. - Teško je, pokušavao sam kao idiot da objasnim, servirao je loptu ovoliko iznad mreže - rekao je pokazujući razdaljinu od oko 30 centimetara, a zatim nastavio.

- Mislim da sam bio u pravu. U redu za linijske odluke, to je zbog korona virusa dodatni plus, ali za mašinu za mrežu, ako imate problem možete da promenite senzitivitet, jer ako pišti kada je inč iznad mreže dok servirate... ne znam koje je rešenje. Kada na 1:0 i 30:30 u petom setu tako nešto bude i ona kaže "ja te razumem", a to može da utiče na ceo meč, mislim da ne razume. Ne, ne razumeš kada tako nešto kažeš. Ali ne znam šta može da se uradi, možda da se unapredi tehnologija, da se uradi neki remont mašine.

Iako pitanja o Novaku Đokoviću nije bilo, Kirjos je morao da pomene prvog tenisera sveta.

- Ovaj će sigurno da me pita za Đokovića - rekao je kada se uključio novinara ESPN-a, ali pitanja o sprskom teniseru nije bilo.

Za kraj je reportera britanskog "Metroa" uporedio sa Merejem.

- Ovaj liči na Endija Mareja.

