ZATO ŠTO SMO SRBI, ZATO ŠTO SMO NAJBOLJI Srđan Đoković objasnio zašto dušmani mrze Novaka, pa spomenuo i Daru iz Jasenovca

- Ovo je dokaz da ništa nije nemoguće, ispričao sam više puta tu priču, ali ću je ponoviti, jer smo odgajali Novaka u najtežem periodu u Srbiji, kada je bilo bombardovanje, živeli smo njegov život 15 godina i na kraju se isplatilo, jer je on radan vredan, predstavnik svog naroda u svetu, patriota i najbolji sportista ubedljivo na svetu, ne teniser, već sportista, jer je 4 puta proglašavan u poslednjih deset godina za najboljeg sportistu. Dolazi iz Srbije, namučene bombarodvanjem i sankcijama... - emotivno je počeo Srđan, koji se zatim nadovezao na opaske Milomira Marića da zapadni svet želi da Novaka spreči da postane najbolji svih vremena.

- Konačno se neće prekinuti, jer oni moraju da shvate da je Novak konačno najbolji teniser svih vremena i moraće to da prihvate, jer je to fakat, a dolazi iz Srbije.

Upitan je i kako se to promenilo, da Novak, koji je ranije bio poslovičan u govorima, sada se šali sa protivnicima, kaže im da čekaju nekoliko godina na pehar.

- Što je stariji sve više liči na mene, gde će kruška, nego ispod kruške? Ti mladi teniseri koji dolaze su fantastični, na čelu sa Medvedevom, Rubljovim, Cicipasom, Zverevom... većina njih je iz nama prijateljske Rusije, nije više samo taj zapadni svet, već i istočni pravoslavni svet... i Kinezi su počeli masovno da igraju, širi se taj prelepi sport, i zapadnjaci moraju da shvate da i mi znamo nešto u životu, naročito da znamo da udaramo tu lopticu, a pre svega da pre udaranja razmislimo gde možemo da pošaljemo tu lopticu. Mislili su da se to nikad neće promeniti, ali na njihovu žalost jeste sa Novakom, a evo sada i čitava najezda velikih sjajnih mladih ruskih tenisera - rekao je Srđan, pa se nadovezao konkretno na Medvedeva.

foto: Zorana Jevtić

- Medvedev je fantastičan teniser, sjajan je, biće veliki šampion, ali moraće da sačeka da Novak, Nadal i Federer okače reket o klin. U stvari, njih trojica su pomogli jedan drugom da budu bolji teniseri.

- Novak zna kroz šta smo prošli kao porodica, uvek im pomaže, a nemajući podršku iz te velike trojke, to je borba prsa u prsa njega samog i svih ostalih sa druge strane. A on se ne bori za sebe i svoje interese, već za tenisere koji jedva sklapaju kraj sa krajem. Mi snimamo nešto o svim Novakovim lepim manirima tokom člitave karijere, kako se pozdravi sa prtivnikom, kakav je prema domaćinu, kako pruža ruku i ljubi protivnika kada izgubi. Koji to sportista to radi? Retko koji, a nikad nije dobio nagradu za fer plej, a znate koliko Federer ima takvih nagrada - petnaestak.

Novak je za 98 odsto ljudi u Srbiji kao član porodice

- Mislim da je Novak rezultatima, svojim ponašanjem,odnosom prema svakome, pokazao da mi nismo najgori na svetu, da smo deo velike civilizacije, on je član svake normalne porodice u ovoj zemlji, a takvih je sigurno 97 odsto, onih 2-3 odsto, pod znacima navoda "kosmopolita" isfrustriranih, nabeđenih, prozapadno orijentisanih, njima se ni ne obraćam, On je mom pokojnom ocu produžio život za nekoliko godina. zvai su ga na Banjcii gde je živeo "deda Nole". Iako je bio teško bolestan, jedva je čekao njegove mečeve i produžio život za nekoliko godina. Tako je sa mnogim mojim prijateljima koji su mi rekli da je tako i u njegovoj kući. On je starim ljudima napravio bajku od života, i rekao im da ne treba da odu na onaj svet, već da sačekaju još jedno godinu-godinu i po dana i Novak će u svakom statističkom podatku biti najbolji na svetu, kao što jeste sada.

Zapad je produžio agoniju, koja traje već 10 godina, bolje da se predaju i priznaju da je Novak najbolji

- Pa što niste pustili to, pusite da vidite šta su radili njih dvojica i kako im je oprošteno. ne da im je oprošteno, nego se nije ni obraćala pažnja na to. A kako su novaku. To je bio jedini način da ga spreče, Ali moraju da shvate, ne postoji šansa da ga spreče. Ali samo su produžili svoju agoniju. Agonija traje već 10 godina i produžili su još godinu dana, umesto da se lepo predaju i da shvate, Novak je najbolji na svetu i ajmo. Samo rpenosite ono što jeste. Novak je neuporediv.

Novak teško podnosi nepravdu i napade na njega.

- Teško podnosi, naravno. Pa kako kad sve radi suprotno i ne daje povoda nikome da se tako ponaša prema njemu, ali to je jednostavno tako, tako se ponašaju i prema nama kao zemlji, tako i prema njemu kao pojedincu. Evo i sada ova užasna priča, o ovom filmu Gage Antonijevića (Dara iz Jasenovca, prim. aut.) pokazuje kako mi imamo strašno problema sa svim i svačim, i svako od tih ljudi oko nas ima neki problem sa nama. Zašto je to tako, ne znam, verovatno zato što nikoga nismo napadali i samo smo se branili.

Zašto Novak nije glavna vest na naslovnim stranama naših novina, nego samo neka zla i loše stvari?

- I to su mu zamerili. Ma stalno nešto ne valja. I vi novinari u Srbiji zapitajte se kada ćete imati takvo čudo kao Novaka. Teško*? Zašto ga ne veličate i slavite, kroz njegov lik i delo - pogledajte ovo, vi novinari treba da se zapitate, vi u stvari generišete javno menjenje i to je ono što se traži od vas. Ali sva zla i naopaka na naslovnoj strani, a uspesi se stavljaju po strani. Valjda će se promeniti nešto, znaš kad bih ja dozvolio da mi neko kaže, ajde radi ovo, radi ono... Zašto prenosite te ružne vesti koje izjavljuju novinari iz Engleske, zašto ih prenosite u našim medijima, oni neka rade šta hoće, mi radimo o šta hočemo. Kada ćete kod njih da čitate nešto loše što mi pišemo o njima?

foto: EPA/Ritchie Tongo, Zorana Jevtić

Podsetio se i ponude da Novak postane Englez pre petnaestak godina.

- Oni su hteli da spoje Novaka i Mareja, ali u razgovoru sa našom decom, apsolutno niko nije bio za to da odemo iz Srbije i promenimo naše državljanostvo. Mi smo Srbi, pravoslavci, verujemo u našeg Boga, svetog Vasilija Ostroškog i sve ono što on predstavlja.

Srđanu je predočeno da u Australiji, ipak publika voli Novaka.

- Vole ga svi normalni ljudi u svetu. Jeste se zapitali zašto najbolje igra u Kini? Tamo oseća ljubav, pravu ljubav, oni ga tamo stvarno vole. On je rekao tata, Bata Živojinović i ja smo najpoznatiji ljudi u Kini. Tamo ga vole bez zadrške, ono što na zapadu nije doživeo, niti će doživeti. Oni misle da samo oni postoje, ali oni su samo jedna petina sveta. Kina, Indija, Rusija, Brazil, Afrika, on je svuda božanstvo - rekao je Srđan, a posle otkrio anegdotu jednog našeg ministra.

- Jedan naš ministar je bio na samitu nesvrstanih, sedeo je među nekoliko mladih Afrikanca, pitaju odakle si, on kaže iz Srbije, pa pominjeu Bivšu Jugoslaviju, Tito", oni ne znaju. Kaže onda mi smo iz zemlje Novaka Đokovića, do kraja samita nekoliko narednih dana je bio glavna zvezda tamo. Svet čak i unutrašnjosti Afrike prepoznaje, zbog njegovog odnosa prema svima.

Srđan očekuje uskoro rušenje večnog Grand slem rekorda, najkasnije za godinu i po dana.

- U narednih godinu, godinu i po dana, biće najbolji u svim statističkim parametrima. I kada ode u penziju vrlo brzo, šta god da bude radio, čime god da se bude bavio, biće isto toliko uspešan kao i u tenisu. On je srpsko zlato koje će se tek brusiti.

- On je poslat od Boga ljudi, u najgore vreme po srpski narod i Srbiju, jer je pokazao da smo mi normalan narod, da nismo ubice i divljaci, ne smem ni da kažem ono što sve znam, od koga su svih potekli i gde je sve Srbija bila i izlazila, jer to bože moj, moraš da ćutiš da ne bi izazvao bes tamo nekih stručnjaka koji prekrajanjem istorije sebi daju za pravo da se ponašaju tako kako se ponašaju prema Srbiji.

Kurir sport / TV Hepi

Kurir