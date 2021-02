ĐOKOVIĆ U ŠETNJI PLAŽOM ZABRINUO NAVIJAČE: Ono što je rekao o povredi, NIJE dobro

Đoković se povredio na meču trećeg kola protiv Tejlora Frica, ali je uspeo da odigra turnir do kraja. U finalu je pobedio Rusa Danila Medvedeva u tri seta i tako osvojio 18. grend slem trofej u karijeri.

Bilo je mnogo spekulacija o tome kako se brzo oporavio, ali je srpski teniser danas posle još jednog snimanja magnetnom rezonancom otkrio novinarima da se povreda pogoršala.

"Došao sam ovde pravo sa snimanja magnetnom rezonancom, koje je pokazalo da je šteta sada veća nego kada se povreda dogodila. Napuknuće je veće. Nije ništa strašno, sudeći prema onome što su mi lekari rekli, ali moraću da odvojim malo vremena za mirovanje, dok ne zalečim mišić", rekao je Đoković novinarima na Brajton plaži u Melburnu.

Najbolji teniser sveta je istakao da se pomirio sa tim da ne može svima da udovolji pošto nije mogao da prekine spekulacije o povredi.

"Da li me to frustrira? Naravno. Imam emocije kao i svi drugi i ne uživam kada me neko kritikuje pre nego što proveri odredjene stvari. Ali istovremeno, prihvatam činjenicu da svako ima pravo na svoje mišljenje", rekao je Đoković.

Sprski teniser je naveo da je tokom Australijan opena naučio mnogo o sebi.

"Sve ono što se dogadjalo na terenu i van njega čini ovu pobedu još većom i sladjom", rekao je Đoković.

Kurir sportt / Beta

Kurir