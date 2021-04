AKO NOVAK OSTANE ZDRAV I GLADAN: Amerikanac zna šta treba da se desi da Đoković nastavi sa osvajanjem trofeja

„Ako Đoković ostane zdrav i gladan titula, a čini se da će to biti slučaj, trebalo bi da bude u stanju da osvaja jedan do dva grend slema po sezoni u sledeće dve do tri godine“, rekao je Mekinro za Tennis.com portal.

Đoković je ove sezone recimo, pobedio neverovatnog Danila Medvedeva u Australiji, a onda je gubio od Danijela Evansa i Aslana Karaceva na šljaci.

„On u tom finalu (Medvedev prim. aut) nije imao plan igre. I nije poslao nikakav signal da je spreman da plati fizički ceh kakav god on bio, što vam je neophodno da biste se nosili sa Đokovićem. Na kraju, uvek dođe do tih detalja, ali to je neophodno da biste dobili ove velikane. Ceo paket. Ne samo što je ta vodeća trojka fizički jača, nego su bolji i sa reketom“, istakao je Mekinro.

Kurir sport