AKO VOLITE RAFU I RODŽERA, NE MOŽETE I NOVAKA: Iskusni francuski teniser objasnio i zašto!

Poznati francuski teniser Žeremi Šardi uključio se u debatu oko toga ko je najbolji u istoriji "belog" sporta, a za američke medije istakao je kako nije moguće voleti Novaka Đokovića u isto vreme sa Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom.

- Rekao bih da neko može da voli Rafu i Rodžera istovremeno, ali ako ste fan Novaka Đokovića, teško je da volite Federera i Nadala. I obrnuto - kaže Šardi.

foto: Bai Xuefeihujingchen / Xinhua News / Profimedia

Onda je obajsnio i zbog čega.

- To je tako kako je i ne postoji ništa što možemo da uradimo da se to promeni. To vam je kao rivalstvo navijača Pari Sen Žermena i Olimpika iz Marseja. Nemoguće je da se vole - dodao je Žeremi Šardi.

foto: Profimedia

Šardi je rekao kako poštuje Đokovića, a da razliku između Noleta, Rafe i Rodžera pravi ponašanje na terenu.

- Novak je veliki šampion, to je nesporno. Ipak, radi se o tom njegovom ponašanju na terenu, to se često ističe i to mogu da razumem - zaključio je francuski teniser.

Kurir sport