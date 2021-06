KRUNIĆ POSLE ELIMINACIJA SA ROLAN GAROSA Nisam nezadovoljna, dobro sam igrala! Sadašnji trener mi puno pomaže, idem u pravom smeru

Srpska teniserka Aleksandra Krunić eliminisana je u prvom kolu Rolan Garosa, nakon što je danas poražena od Amerikanke Kori Gof u dva seta 6:7, 4:6.

Meč Spkinje, 213. na WTA listi, i Gof 25. igračice sveta trajao je dva sata i devet minuta.

Nakon meča svoje prve utiske iznela je Aleksandra Krunić.

- Zadovoljna sam kako sam igrala, obe smo se borile, bio je sjajan meč. Ne mogu reći da imam nekog krivca za ovo danas, obe smo imale sreće. Drago mi je da psihički nisam pala u meču, pokazala sam sebi da sam na pravom nivou što se igre tiče. Fizički sam imala padove, ali odličan je meč i ima na čemu da se radi. Što se igre tiče zadovoljna sam zaista, na dobrom sam putu, potreban mi je kontinuitet na narednim turnirima. Mnogo mi je značio Beograd, uživam u tenisu i to mi je najbitnije - rekla je Krunić i dodala.

- Mnogo sam vremena izgubila u oduzimanju ritma protivnicama. Ja jesam sitna, ali sam konačno shvatila da mogu jako da udaram i to je najbitnije u tenisu. Druga stvar, radim dosta na dubini i spinu udaraca kako bi namučila protivnika i onda imala lakše poene. Bez njih moj talenta se gubi. Danas sam to dosta dobro radila iako su njene lopte dosta jače, ona je krupna teniserka i mislim da sam se dobro izborila sa tim - zaključila je ona.

Iznela je Krunić i očekivanja od nastavka sezone.

- Privremeno sam na bolovanju. Plan je Češka i šljaka, ali mučim se sa povredom mišića. Sutra mi je dubl, pa ćemo videti kako će to proći. Bilo bi super zbog ritma da prođem dalje.

foto: Profimedia

Napravila je Krunić kratku retrospektivu svoje dosadašnje karijere.

- Ja kada sam 2019. krenula loše da igram zapitam se, lako je kada ide, ali kada ne ide problem je. Tada je potrebna reč trenera, a oni su mi očigledno pričali neke stvari koje nisu najbolje za mene. Onda sam poslušala svoj instinkt i pokušali smo da nađemo neki kompromis, ali nije išlo. Sa ovim sada mi je nekako najbolje. Zna da me ohrabri i to je ono što meni trenutno najviše treba. On ima taj mentalitet koji je meni potreban i koji mi je nedostajao u karijeri. To je ono što sam izgubila godinama i on mi je to sada vratio. Ja imam dovoljno iskustva što se igre tiče, ali ovaj deo sa psihičkom pripremom meča je veoma bitan jer trener koliko može da ti pomogne može i da ti odmogne. - zaključila je Aleksandra.

Gof će u drugom kolu igrati protiv Kineskinje Van Cvajn, koja je danas sa 2:1 pobedila teniserku sa Tajvana Sje Su-Vejn.

Kurir sport / N. I / V. B.