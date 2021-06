ŠOKIRAO SVE: Da li je Federer povlačenjem sa Rolan Garosa IZDAO NOLETA?

Sve vatrene navijače teniskog turnira Rolan Garos šokirala je vest da se Rodžer Federer povlači, nakon što je pobedio nemačkog igrača Dominika Kepfera sa 7:6 6:7 7:6 7:5 , a povodom ovog iznenadnog obrta za emisiju "Redakcija" oglasio se i stručni teniski komentator Vuk Brajović.

foto: Profimedia

- I jesam i nisam iznenađen. Federer je prošle godine imao dve operacije i to je treća operacija u tom delu tela, podsetiću vas da je 2016. operisao desno koleno, a sada je imao dve operacije u veoma kratkom vremenskom razdoblju na levom. Njegov povratak se odlakao više puta, on se pojavio u Dohi gde je dobio prvi meč protiv Evansa, ali je zato izgubio protiv Bazila Švilija, u Ženevi je izgubio od Anduhara. Ono što je Federerovih poklonicima davalo neku nadu i entuzijazam povodom povratka je to što je u tim mečevima on dobijao setove, imao aktivan rezultat uglavnom se dobro kretao, ali je pravio dosta grešaka. To je često slučaj kada igrači nemaju mnogo mečeva u tom periodu, tako da je Rolan Garos bio jedna velika enigma u pogledu toga šta Federer može i ispostavilo se i šta on hoće - rekao je Brajović i dodao da je i iscrpljenost doprinela ovoj odluci tima Rodžera Federera.

foto: Kurir Televizija

- On je pobedio u tri meča i to poslednji meč protiv Kepfera je bio veoma fizički naporan i ne samo to, on je imao jednu notu mentalnog pritiska, s obzirom na to da se meč igrao od devet uveče i trajao preko tri sata i njegov tim je već tada bio opredeljem za to da Federer ne nastavi svoju kampanju na Rolan Garosu, jer ako želi da ostane u analima tenisa, zabeležen kao rekorder po broju Grend Slemova, njemu je najveća šansa da to ostvari upravo na Vimbldonu i zato će i pripreme za turnir u Haleu koji pocinje 14. juna, a zatim i za Vimbldon koji pocinje 28. biti od najveće važnosti za njegov tim - rekao je Brajović i prokomentarisao navode da je Federer ovim potezom izdao Novaka Đokovića i drugim kolegama.

01:45 Vuk Brajović o Federeru

- Ne. Puno se piše o tenisu i to je sport koji izaziva burne emocije i strast, ali apsolutno ne mislim da je Federer bilo koga izneverio. On, Nadal, Đoković i evo da spomenem Mareja kao člana velike četvorke, koja je tenis učinila neponovljivim u poslednjih 10 godina i uvela ga u tu zlatnu eru. Oni imaju veoma korektne profesionalne odnose i ako Federer nešto želi da kaže Đokoviću, on ćemu to i reći - rekao je on.

Bonus video:

01:17 NOVAK ĐOKOVIĆ: Postoji žal zbog US Opena i Rolan Garosa, ali ipak igram tenis ŽIVOTA! (KURIR TELEVIZIJA)