NOVAKOVA PORUKA ZA SRBIJU: Obećavam vam jednu stvar!

Novak Đoković je posle trijumfa na Rolan Garosu uputio poruku Srbiji.

Najbolji svetski teniser je u uključenju za RTS sa terena "Filip Šatrije" vratio film finala protiv Stefanosa Cicipasa.

- Velika borba. Prvi put je igrao u finalu i nije imao šta da izgubi. Znao sam da će od početka da pokuša da nametne svoj ritam. Za mene su bili drugi uslovi, igrao sam polufinale protiv Nadala u večernjim satima. Sada je loptica više odskakala, bilo je dosta vetra i to je uticalo na mene dok se nisam prilagodio i našao svoju igru. Zasluženo je dobio prvi set, u drugom sam pao psihički i fizički, opala mi je energija. Kada sam izašao sa terena posle drugog seta vratio sam se osvežen kao nov igrač, kao što je to bio slučaj protiv Musetija u četvrtom kolu. Radujem se da igram protiv mlađih na tri dobijena seta, jer tu dolazi do izražaja moje iskustvo i šansa da pobedim - rekao je Novak.

Novak je poslao poruku Srbiji i obećao jednu stvar.

- Čovek posle ovakve pobede oseća sreću i radost, takođe i veliki umor. Još sam pod adrenalinom, pa ne osećam bol u telu, ali to su slatke muke. Puno je pritiska bilo, kada čovek juri istoriju i grend slemove pritisak je privilegija. To me čini jačim, snažnijim, spretnijim i sposobnijim. Iz ova dva dana ću mnogo pouka izvući. Ovo je u top tri moja dostignuća u karijeri. Mogu da obećam samo jednu stvar, da ću da slavim. Ništa više od toga. Vrlo sam pažljiv kada dajem obećanja. Rezultati su u božjim rukama. Mogu da obećam da ću dati svoj maksimum na svakom turniru na kojem igram.

