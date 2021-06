NOVAK ĐOKOVIĆ PRED POČETAK VIMBLDONA: Uvek se naježim kada sam na terenima ovog turnira!

Najbolji teniser sveta će odbranu titule otvoriti u ponedeljak od 13:30h protiv Britanca Džeka Drejpera na Centralnom terenu u Londonu. Đoković je istakao da boravak u "mehuru" nije idealan.

"Trenutno sam u ‘mehuru’ Vimbldona sa trojicom članova svog tima – toliko smemo da imamo uz sebe. Kao i svi ostali, ja sam u zvaničnom hotelu. Nije idealno i naravno ne volim što moram da budem u ‘mehuru’. Nije prvi put, ali nadam se da je jedan od poslednjih. Ograničenje kretanja nije sjajno, ali tako je kako je. Isto je za sve, pa je to pošteno. Trenutno se osećam dobro, udarci su mi dobri i fokusiran sam na borbu za titulu", izjavio je Novak Đoković.

foto: AP

Sve veća tema u svetu tenisa je trka za najvećim brojem Grend Slemova. “Grend slemovi su najveća motivacija za mene trenutno. To govorim već neko vreme i želim da iskoristim svaki GS da se borim za titulu. Tempiram formu da tokom tih turnira budem na vrhuncu. Sa smanjenim brojem turnira mogu da provodim više vremena sa porodicom, što mi je značajno. Tako je izgledao protekli jednoipogodišnji period, a tako će izgledati i ostatak moje karijere. Trenutno imam dosta samopouzdanja pošto sam osvojio prva dva grend slema sezone. Trofej na Rolan Garosu me je mnogo potrošio mentalno i fizički, ali mi je ulio i veliku količinu pozitivne energije. Ipak, ne dozvoljavam sebi da previše slavim uspehe jer već sad treba da budem fokusiran na Vimbldon. Voleo bih da osvojim novu titulu ovde jer je to turnir o kojem sanjam otkad imam sedam godina. Uvek se naježim kada sam na terenima ovog turnira i dajem sve od sebe”, rekao je srpski teniser.

Đoković ih ima 19, dok Rodžer Federer i Rafael Nadal imaju po 20 GS trofeja.

“Mnogi govore o ukupnom broju GS titula, a najveći izazov je ostati fokusiran na predstojeći izazov. Ja uvek imam nešto što me motiviše, a verujem da je to slučaj i sa Rafom i sa Rodžerom. Svestan sam da postoji ta debata ko je najbolji i ponekad je teško usmeriti pažnju na ono što vas čeka na terenu. Lično se trudim da eliminišem sve takve misli dok igram. Tokom godina sam razvio tehnike koje koristim da se koncentrišem dok igram", rekao je Beograđanin.

foto: AP

Komentarisao je Đoković i Drejpera, svog narednog rivala.

“Iskreno, ne znam mnogo o Džeku Drejperu. Gledao sam ga na turniru Kvins, kada je pobedio Janika Sinera. Sa Sinerom sam trenirao juče, pa sam dobio neke informacije o Drejperu. On je levoruk, ali moram da uradim ‘domaći zadatak’ – da gledam video snimke njegovih mečeva, da pričam sa ljudima i dodatno se informišem. Svestan sam da će imati podršku publike pošto je domaći igrač.”

Kurir sport