NEMAČKI MEDIJI O NOVAKU: On je čovek iz srpskih brda! Dečak od 7 godina je jednom u Srbiji od priručnih materijala napravio trofej

Tako je konzervativni dnevni list Frankfurter algemajne cajtung (FAZ) doneo tekst dopisnice iz Londona Doris Henkel, u kojem se između ostalog kaže:

"Nemoguće je zaustaviti srpskog teniskog profesionalca. Sa pobedom nad Mateom Baretinijem Đoković je osvojio svoju šestu titulu u Vimbldonu i - ispisuje istoriju."

Autorka navodi da je vremešni član britanske kraljevske kuće, Princ Edvarad koji nosi i titulu vojvode od Kenta, na ovom turniru poslednji put zadužen za uručivanje pobedničkog pehara, ali da je do sada trofej predavao u ruke mnogih istorijskih veličina:

"Od Roda Levera, Bjerna Borga, Pita Samprasa preko Rodžera Federera i Rafaela Nadala do onog čoveka iz srpskih brda koji je ovog 11. jula ispisao nove stranice istorije".

Londonska dopisnica frankfurtskog lista podseća kako je sve počelo:

"Kada je Đoković pre 13 godina i šest meseci slavio svoju prvu pobedu na grend slem turniru, s tim je bilo povezano više od obične slutnje, šta bi od te priče moglo ispasti. Već prilikom prvog nastupa u nekom velikom finalu, na Otvorenom prvenstvu Amerike u Njujorku, nekoliko meseci ranije, on je poprilično namučio Rodžera Federera. Čoveku se čini da je od tada prošlo pola veka, ali tada je na snazi bio rekord Pita Samprasa, koji je osvojio 14 grend slemova, i to je bilo merilo svih stvar, kao uklesano u kamen".

Potom je novinarka nabrajala poznate stanice uspona Đokovića koji je ugrozio primat Federera i Nadala. Tekst o Đokovićevom trijumfu u Vimbldonu završila je skoro poetično:

"Na kraju ga niko nije mogao zaustaviti i trećom meč loptom učinio je poslednji, odlučujući korak na najviši sprat svoje čežnje".

Sportski list Kiker donosi naslov: "Uspelo mu je! Đoković u Vimbldonu ostvario svoj veliki san".

U tekstu se citiraju Đokovićeve reči: "Sedmogodišnji dečak je jednom u Srbiji od priručnih materijala napravio vimbldonski trofej. A sada on stoji tu sa svojom šestom titulom".

Kiker citira još jednu rečenicu iz Đokovićevog pobedničkog govora u Londonu: "Poslednjih deset godina su bili neverovatno putovanje, koje se ovde ne završava."

Hamburški Špigel konstatuje: "Đoković je pobedio na najvažnijem svetskom turniru na travi. Srbin sada ima 20 grend slemova i time se Đoković izjednačava sa dosadašnjim rekorderima Rafaelom Nadalom i Rodžerom Federerom. Pre Vimbldona Đoković je ove godine već pobedio na Otvorenom prvenstvu Australije i na Rolan Garosu u Parizu".

Švajcarski portal Vatson konstatuje:

"Na kraju se sve završilo kao što je to često bio slučaj prethodnih godina. Kada je važno, Đokovića praktično ne možete pobediti. Od njegove kratke krize 2017. on je osvojio osam grend slemova (jedini poraz pretrpeo je od Nadala prošle godine u finalu Rolan Garosa) i time je u večnoj listi najboljih sustigao do sada vodeće Federera i Nadala."

Javni servis Bavarski radio (BR) je na svom portalu vesti ostavio zapis o Đokovićevoj pobedi u kojem se ističe "istorijska pobeda" srpskog teniskog asa:

"Srbin Novak Đoković je pobedio na teniskom turniru u Vimbldonu i time proslavio istorijski trijumf. Posle Roda Levera koji je to uradio pre više od 50 godina, on je prvi igrač kojem je pošlo za rukom da pobedi na prva tri grend slema u godini".

A minhenski dnevni list Tagescajtung (TZ) ne krije oduševljenje: „Kakav finalni meč između sada šestostrukog šampiona i Italijana koji je igrao u svom prvom finalnom meču grend slema. Na kraju je Novak Đoković bio hladnokrvniji od svog devet godina mlađeg protivnika".

Dnevni list Zidojče cajtung donosi tekst pod naslovom The Big One. Autor Gerald Klefman je napisao:

"Era jednog čoveka: Novak Đoković pobedio je i u Vimbldonu na način kjoji se ne može oponašati, pa se sada nada još jednom uspehu. Na Otvorenom prvenstvu Amerike Srbin bi stvarno mogao da osvoji sezonski grend slem".

Na drugom mestu u tekstu autor podseća: "Đoković, koji je svojevremeno kao nepozvani gost banuuo na žurku druge dvojice (Federera i Nadala) sada je izjednačio rezultat u borbi za veliko nasleđe".

Gerald Klefman svoju analizu završava osvrtom na odnos publike i Novaka Đokovića:

"Ovaj put je Đokoviću uspeo čak i flert sa publikom. Tvrdokorno se godinama nameće tema da je Đoković manje omiljen od svojih rivala Federera i Nadala. Jednom je Đoković pobedio Federera u finalu Vimbldona, a uprkos tome morao je da sluša zvižduke na mestu koje se inače hvali lepim ponašanjem. Ali ove nedelje desila se interakcija sa publikom."

