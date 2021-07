ĐOKOVIĆ I BERETINI SRELI SE POSLE FINALA VIMBLDONA: Italijan otkrio šta mu je Novak dobacio! Jednu rečenicu će pamtiti ceo život!

Mateo Beretini, finalista ovogodišnjeg Vimbldona, otkrio je za italijanske medije da se sa Novakom Đokovićem sreo na stadionu "Vembli", gde su gledali finale Evropskog prvenstva u fudbalu između Engleske i Italije.

Beretini je posle poraza od Đokovića, koji je osvojio 20. Grend slem titulu, otišao na stadion kako bi podržao sunarodnike u borbi za titulu, a tu je bio i najbolji teniser svih vremena.

Đoković je prišao Beretiniju i tom prilikom mu uputio lepe reči.

"Video sam Đokovića na Vembliju u nedelju. Rekao mi je "Bravo, Mateo. Budućnost je pred tobom", kazao je Beretini za italijanske medije.

Đoković je sličan gest uradio i posle polufinala Vimbldona u kom je pobedio Denisa Šapovalova. Kanađanin je otkrio da ga je srpski teniser posle meča posetio u svlačionici i da mu je rekao lepe reči.

"Došao je do moje svlačionice. Rekao mi je da zna koliko mi je teško u ovom trenutku, ali da će sve doći na svoje. Nije morao to da uradi i jako je lepo od njega što je to učinio. Mnogo mi znači", rekao je Šapovalov.

Kurir sport