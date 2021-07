TRENIRA 3 PUTA DNEVNO DA SRUŠI NOVAKA: Zvereva POGODILE kritike Bekera, rešio da odgovori ZLATOM u Tokiju!

Beker je nedavno isprozivao Nemca

"Glavni razlog Sašinih poraza na grend slemovima je on sam. Mora da ispravi te greške koje iznova ponavlja. Stalno ih čini na grend slem turnirima. U kritičnim fazama meča uvek ostaje previše pasivan. Stalno je daleko iza čekajući da protivnik načini grešku. To se obično ne dešava i onda je normalno da na kraju izgubi meč. Jednom za sva vremena mora da eliminiše tu grešku u tim situacijima", bio je oštar Beker u svojoj oceni.

Zverev je ipak rešio da se oglasi povodom svega.

"Znam šta bi trebalo da radim ako želim da se borim za grend slem titule. Stvarno znam. Barem mislim da je tako i nadam se da će pre ili kasnije krenuti na bolje i da će doći i rezultati".

foto: EPA/DAVE HUNT

Pomenuo je i Bekera

"Boris i ja se znamo nekoliko godina, dobro znamo šta mislimo jedan o drugom. Znam šta on misli, nisam iznenađen. Nisam ni zainteresovan za to. Moj glavni cilj sada je da donesem zlato Nemačkoj na Olimpijskim igrama. Naporno se spremam za to. Videćemo kako će sve biti na velikom događaju", rekao je Zverev.

Saša je proteklih dana u Monte Karlu trenirao i do tri puta dnevno, a na put za Tokio kreće u ponedeljak sa ostatkom nemačke ekspedicije.

Kurir sport