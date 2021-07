MISLITE DA JE SA NOVAKOM LAKO, PROBAJTE NEDELJU DANA! Ivanišević o Đokoviću: Uzmite moj posao, pa da vidimo

Ipak, pre svečanog prijema, popularni Zec, je priznao da je stresno raditi sa Novakom.

"Moram da budem iskren, veoma je stresno. Ljudi misle da je lako raditi sa Novakom, ali nije. Daću vam moj posao na nedelju dana. Videćemo posle toga da li će te želeti da mi vratite posao posle toga ili ne. Naravno da je velika stvar kada radite sa tako velikim sportistom, ali je u isto vreme veoma zahtevno. Finale nije dovoljno, morate da pobeđujete, računaju se samo pobede, grend slemovi. To je veliki stres. Ipak, to sam izabrao, to volim i to me gura da budem bolji kao trener i kao osoba. Uživam u tome", priča Ivanišević.

Sve više se priča o statistici i raznim podacima. Mogao je to da čuje i Novak na vimbldonskim terenima od novinara Rišija Persada. Hrvatski stručnjak ne želi tome da pridaje značaj.

"Ne mogu da kažem da ne volim statistiku, ali je ponekad previše. Volim da uprostim stvari, smatram da je tako bolje za igrača i lakše. Teniser ima dovoljno problema na terenu, ako Novaku dam milion informacija onda može da se pogubi i to može da bude frustrirajuće."

Posebno kada je u pitanju rad sa najboljim igračem planete.

"Đoković je perfekcionista. Ono šta je bilo dobro danas, neće biti dobro sutra. Morate uvek da nađete način da budete bolji. Statistika može da pomogne naravno, ali radim to na svoj način i tako objašnjavam i Novaku. Za sada funkcioniše dobro. Imamo odličan odnos, razumemo jedan drugog odlično."

Kao trener je Goran radio sa mnogim dobrim igračima poput Marina Čilića, Tomaša Berdiha, Miloša Raonića.

"Lakše je kada si igrač, nego kao trener, mada na kraju ispada da ću biti bolji kao trener nego što sam bio teniser. Imao sam privilegiju da radim i da osvajam grend slemove sa nekima od njih. Prvi grend slem pehar sa US Opena 2014. godine sa Čilićem je nešto što nikada neću zaboraviti. Imao sam zaista nezaboravna putovanja sa Marinom, Tomašom, Milošem i sada sa Novakom koji je verovatno najbolji igrač u istoriji tenisa. Naučio sam mnogo u radu sa njima", završio je Ivanišević.

Kurir sport