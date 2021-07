SVIMA NAM JE VELIKA ČAST ŠTO ĐOKOVIĆ IGRA U TOKIJU: Legenda svetske gimnastike Fabijan Hambuhen oduševljen Novakovom odlukom

Legende svetskog sporta ne kriju oduševljenje činjenicom da je Novak Đoković stigao u Tokio i da će da učestvuje na Olimpijskim igrama, uprkos tome što time rizikuje pripremu za završetak sezone i mogućnost da ugrozi brojne rekorde koji ga čekaju. Među onima koji će sa pažnjom da prate igre našeg šampiona je i legendarni gimnastičar Fabijan Hambuhen, osvajač tri olimpijske medalje, bivši svetski i evropski prvak, koji je posle Rija vratilo zamenio mikrofonom "Eurosporta", čiji je danas stručni komentator. Upravo iz te pozicije se odazvao pozivu srpskih medija i direktno iz Tokija govorio o Novaku, ali i o fenomenu izuzetne popularnosti gimnastike širom planete.

"Đoković je veliki šampion i legenda tenisa. Osvojio je toliko grend slemova, a mi kao olimpijska porodica smo presrećni što će se takmičiti ove godine. Imali smo Federera, Nadala, bilo je mnogo velikih igrača na Olimpijskim igrama, tako da smo zaista počastvovani što će se Novak takmičiti i što smatra da su baš ove Olimpijske igre veoma bitne za njega. Naročito jer u svetu tenisa Olimpijada nije toliko bitna kao za gimnastičare, tako da smo presrećni. Hvala mu!", rekao je Hambuhen.

Učestvovali ste četiri puta na Olimpijskim igrama, i svaki put ste išli korak dalje. Kako ste uspeli da se izborite sa pritiscima i očekivanjima?

"Ispunio sam sve svoje snove, svi su se ostvarili, ali put do zlatne medalje je stvarno bio dug i naporan. Očekivao sam da ću osvojiti zlato na igrama u Pekingu, bio sam jedan od gimnastičara sa najboljim rezultatima, sve je išlo u moju korist, ali nisam bio dovoljno jak mentalno. Bio sam u najboljoj fizičkoj formi, ali mentalno nisam bio 100 odsto pripremljen, to je bio najveći problem. Bio sam veoma razočaran posle tih Olimpijskih igara, ali istovremeno, nešto se u meni preokrenulo. Rekao sam sebi: „Okej, moraš da nastaviš, moraš da budeš bolji sledeći put". Otišao sam u London, osvojio srebro, a nakon toga sam hteo da se povučem, to je bio plan. Ali onda sam rekao „Okej, ostala ti je samo jedna medalja, moraš još četiri godine". Tako da je to stvarno dug i težak put. Sećam se kad sam osvojio zlato u Riju, emocije su me preplavile, samo sam krenuo da vrištim, bio sam presrećan. To je bila prevelika stvar. Sada kada nam predstoje Olimpijske igre, čudno je kada pomislim da će neko drugi osvojti zlato, ali ja sam odlučio da se povučem. Hteo sam da napravim povratak pre dve godine na Svetskom prvenstvu, razmišljao sam o učešću, razmišljao sam da ponovo postanem svetski prvak, ali mislim da je bilo pravo vreme da se povučem".

Šta za sportiste znači nadmetanje bez publike?

Pre samog nadmetanja, možda je i lakše da nema publike, baš zbog koncentracije i fokusa. Ali posle, kada završiš takmičenje, a imao si fenomenalan nastup, a nema nikog da navija i tapše, to je pomalo tužno. Za neke gimnastičare koji nemaju šansu da uđu u finale, da osvoje medalju, samo učestvovanje i posmatranje Olimpijskih igara je veliko iskustvo i siguran sam da bi voleli da osete čar publike. Ipak, najvažnija stvar je da svi budu zdravi, tako da smatram da je to ispravna odluka. Možemo da pričamo o tome zašto je publika dozvoljena na Evropskom prvenstvu u fudbalu, gde je prisustvovalo 60 hiljada ljudi, a u Tokiju je zabranjena. Ipak, ne treba raspravljati, mislim da je najbitnije da svi ostanu zdravi, a gimnastičarima je takmičenje bez publike svakako poznato, to je isto kao na treningu, niko ne navija. Svi treba da budu fokusirani i pripremljeni za ovu situaciju i da daju sve od sebe", govori Hambuhen, čije komentare iz Tokija će publika moći da prati na kanalima "Eurosporta".

Japan će braniti timsku titulu, mislite li da ima još konkurenata za najsjajnije odličje?

"Mislim da su kao tim jaki, ali takođe smatram da će biti velika borba između Japana, Kine, Velike Britanije, čak i Sjedinjenih Američkih država. Mislim da će se ovi timovi boriti za medalju. Japan ima mnogo mladu ekipu sportista i mislim da im je ovo jednogodišnje odlaganje išlo u prilog, jer su sportisti ojačali. Ne znam za Kinu, i dalje su to isti momci kao i pre pet godina, ali ne znam da li kao tim mogu da pariraju Japanu."

Mnoge zemlje doživljavaju transformaciju u gimnastici. Nađa Komaneči je sportski simbol Rumunije, ali u poslednje vreme nema toliko vrhunskih rezultata iz ove države. Šta mislite, na koji način može opet da se popularizuje ovaj sport na nacionalnim nivou, uključujući i Srbiju?

"Mi imamo istu situaciju u Nemačkoj, a uskoro to sledi i u Italiji. Nije sve kao što je nekada bilo, kada smo se mi takmičili. Mladi gimnastičari imaju prevelike snove, ali nekada ne žele dovoljno da rade i da se toliko trude kako bi došli do cilja. Moraš da isprobavaš različite trenere, možda one mlađe, koji idu u korak sa vremenom. Na primer, moj otac se penzionisao prošle godine, on je nekako bio stara škola. Treneri takođe moraju da se razvijaju i da se menjaju u skladu sa vremenom. Ali svakako mislim da je smena generacija i kvaliteta karakteristična za svaki sport, ne samo za gimnastiku."

Pričali ste o mladim sportistima, novim licima, evo prošlo je pet godina od prethodnih Olimpijskih igara, pa nas zanima koja se imena izdvajaju među novim gimnastičarima?

"Izdvojio bih mladog Rusa, Nikitu Nagornjija. Nije on sada toliko mlad, ali opet ima manje od 25 godina, on je nestvaran. Takođe, Nikolaj iz Italije, on je jak dečko, ali nažalost imao je neke povrede, pa ne verujem da će se takmičiti ove godine", zaključuje Hambuhen.

Tokom Igara Tokio 2020 svi koji u Srbiji uživaju u sportu i gimnastici moći će da prate direktne prenose putem kanala "Eurosporta", kao i specijalne emisije koje će da prate najvažniji sportski događaj na planeti.

Kurir sport