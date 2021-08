NADAL PROGOVORIO O NOVAKU: Da li je ovim rečima Rafa potpisao KAPITULACIJU pred Đokovićem!

Nadal je propustio Vimbldon i olimpijski turnir, ali sada je spreman za američku letnju seriju.

Na pitanje šta misli da li Novak Đoković može da osvoji kalendarski slem, Rafa je ovako odgovorio:

"Već je osvojio tri, kad osvojite tri, možete i četiri, bez sumnje. Igraće na tvrdoj podlozi, njegovoj omiljenoj podlozi, što da ne? Naravno, biće teško, ima i drugih momaka koji žele da osvoje poslednji grend slem u sezoni. Ipak, naravno da je on jedan od jasnih favorita. Ono što je postigao ove godine je nešto zadivljujuće. Definitivno verujem da on to može, nemam dilemu", poručio je Nadal.

Proteklih mesec i po dana je lečio povredu stopala, 20 dana je bio potpuno van terena.

"Igranje ovde mi omogućava da budem na turnirima nedelju pre nego što sam činio uobičajeno u ovom delu sezone. To što sam propustio Vimbldon bila je prava stvar. Mislim da sam doneo ispravnu odluku. Jako sam srećan što sam ovde, organizacija turnira je sjajna".

Cilj mu je da dostigne formu do grend slema u Njujorku.

"Ne znam koliko će mi biti potrebno da uđem u formu, ali znam da sam ovde da bih dao sve od sebe u svakom trenutku. Nadam se da mi je nekoliko proteklih dana treniranja bilo od pomoći da budem spreman za prvi meč. Uzbuđen sam zbog povratka u Ameriku posle godinu dana, posebno me raduje igranje pred punim tribinama", zaključio je Rafa

Kurir sport