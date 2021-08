MEDVEDEV OTKRIO KAKO MU JE NOVAK POMOGAO DA PREBOLI PORAZ: Ako to kaže najveći svih vremena, onda moram da pratim to!

Ruski teniser Danil Medvedev otkrio je kako mu je jedna izjava Novaka Đoković pomogla da preboli neuspeh na Olimpijskim igrama u Tokiju.

Drugom teniseru sveta je teško pala eliminacija u četvrtfinalu OI od Španca Pabra Karanje Buste.

Medvedev je na konferenciji za medije u Torontu otkrio kako je uspeo da se oporavi od Tokija.

"Definitivno je olimpijski turnir bio veliki udarac za mene. Da budem iskren, kada je Novak izgubio, po svim društvenim mrežama su bile njegove reči. Posle poraza u meču za bronzu, rekao je da su mu teško pali svi olimpijski porazi, ali da se uvek vraćao jači i da će biti jači. Ja sam bio baš razočaran načinom na koji sam izgubio na OI. I onda razmišljam: 'Čovek je verovatno najveći svih vremena, ima 20 slemova i koliko već mastersa...Ako on to kaže, moram da pratim to što on govori", otkrio je Medvedev.

Medvedev je sjajno startovao na turniru u Torontu. U drugom kolu je bio bolji od Boblika, a sada ga čeka okršaj sa Džejmsom Dakvortom koji je izbacio Janika Sinera.

Kurir sport